美國期中選舉經過約一年時間的折騰，終於降下帷幕。選舉於美國當地時間11月8日舉行，根據美國媒體12日的報導，結果顯示，在眾議院全部席位的改選中，民主黨已經失利，控制權落入共和黨手中。這次參議院改選三分之一席位，雙方的鏖戰，一度在49:49之間拉鋸。最後，內華達州民主黨參議員瑪斯托以48.7%的得票率，擊敗共和黨對手。民主黨以微弱優勢，維持了參院50:49的基本平衡。

有分析認為，民主黨雖然失掉眾院，然「小輸即贏」，這已經是拜登政府「意料之外」的最好情況。共和黨人在確認獲得眾院優勢後，立即發出了更換議長的呼聲，他們中不少人還主張，應該推翻2020年大選結果的合法性。

看來，雖然「紅色颶風」、「截然不同的政治願景」這樣的極端情況沒有出現，但兩黨惡鬥的陰雲，依然密佈在華盛頓上空。選後美國社會的撕裂，政治的極化、不會減少半分。

值得關注的是，為什麼這次中選結果，沒有出現先前普遍預估的，民主黨大輸的局面？拜登及其團隊，如何成功躲過此次的「政治逆天」這一劫？

民主黨為何躲過「逆天」一劫

觀察人士給出了各種各樣的解釋：有人分析川普的「負資產作用」，美國社會的結構性變化，貧富差距，通膨壓力、部落群的出現、跛足政府、具體政策議題如墮胎和槍枝管制的設置等。

也有人將目光，投向了民主黨外交政策的失誤，比如貿易政策、俄烏戰爭，美伊問題，中美關係等。也有人把重心放在期中選舉之後，比如拜登政府將面臨的高度不確定性，未來中美關係的走向、國際環境的變化等方面。還有人預言拜登政府將繼續推行強硬對華政策，涉及到包括」《台灣政策法》的後續執行等。

嚴格說，由於視角的限制，這些評估很難有新意和深意。特別是在關於未來美國是否繼續推行「戰爭邊緣政策」這樣的敏感問題上，大多數評論都採取迴避立場，或閃爍其詞。

按照美國民主體制的運作，期中選舉是選民對當選的執政者，進行階段性的評估。執政者及其團隊與否稱職，評價高低，絕大部分取決於他們執政期間，提出和執行了哪些專案，這些專案是否取得成功，是否實現預期，以及是否給美國帶來新的利益和機會。當然，專案還必須經得起時間的檢驗。

從美國這次期中選舉的混亂，從種種「逆天」現象看，這些制度性的運作標準，幾乎完全成為「空中樓閣」。兩黨不但相互指責對方的當選與執政，將給美國帶來毀滅，甚至提高到將顛覆美國國家性質和體制的高度。而從執政兩年的民主黨政府看，具有掌控眾院與參院的優勢，但基本也沒有做成什麼像樣的項目。相反，在疫情被動、物價上漲、安全、戰略、社會衝突等一連串問題上，引發黨內左翼人士對拜登政策的極為不滿。以至於目前拜登政府的支持率，僅為40%。

從這些背景出發，本文提出如下看法：

其一，影響這次美國期中選舉結果的最本質性的因素，首先是美國影響力的繼續衰落。冰凍三尺，非一日之寒。這是由於美國自身的內因所造成。

從最典型的政黨政治看，如拜登政府「歐拜體制」和「歐人歐政」，如共和黨幾乎變成川普黨，出現「用人要用川普的人」這樣的潛規則。從這次中選的爆料看，例證不勝枚舉。不贅述。

從外交是內政延伸的角度看，美國國際影響力的下滑是明顯的。按照蘭德公司等美國智庫的定義，國際影響力指的是美國在實現自己國家政策目標的過程中，對其他國家和社會的行為產生影響的能力。按照這個定義，應該說，從川普政府開始，美國的國際影響力已經出現了明顯下滑，外國公眾對美國的尊重和對美國政府承諾的信任度，都明顯降低。川普政府與美國外交政策的關係，可以說是破壞大於建樹，幾乎乏善可陳。

拜登執政僅兩年。口號是「美國回來了」。從美國對外政策所產生的影響力，塑造美國國家行為的能力，在國際社會展示美國獎勵合作和懲罰不合作的能力等方面看，美國的國家影響力仍然在繼續下滑。俄烏戰爭、美歐關係，中東局勢、東南亞國家對中美衝突的保持距離，東北亞局勢的動盪等，都是例證。尤其是美國的金融政策，使美國的國際信任度，受到巨大衝擊。這也有目共睹。

期中選舉之後的拜登政府，在提升美國的國際影響力方面的壓力，可想而知（衡量美國國際影響力的一種方法，是通過民意調查資料，截至目前為止，作者沒有看到這樣的資料披露。西方媒體的規範用語是——川普時期，美國全球關注度，出現了快速下降）。

選民厭棄兩黨政治極化

其二，美國民眾趨利避害。有不少分析指出，美國期中選舉「這盤大棋」，從投入資金和選民動員方面看，超過美國歷史上的任何一次期中選舉。其鬥爭的激烈程度，已經不亞於大選。其副作用是加劇了選民對兩黨政治極化的厭棄。

本文認為，民主黨技術性地沒有輸掉本次選舉，出乎意料地取得「小輸即贏」的結果，說明現有的兩黨領導人，無論是拜登還是川普，都不被美國選民廣泛擁護。目前共和黨仍推行川普的套路，大搞激進主義、大搞極端政策，這本身具有極高的風險性，因此，更不被選民接納。對選民而言，「兩害相衡取其輕」 是不得已的選擇。

其三，從走勢看，外部環境的變化，全球力量的變化，決定了美國影響力的繼續衰落是不可避免的。同時，美國也仍然擁有世界上最強的軍事力量和經濟力量，具有在國際上拉幫結夥的軍事與經濟實力。

在此條件下，拜登政府為了給民主黨的政治運作，罩上一層光環，極有可能繼續利用美國與中國的戰略衝突，來掩蓋美國內外政策上的一些實質性問題，比如美國國際影響力繼續衰退的問題。按照這個邏輯，拜登政府的對華政策，確實可能如許多分析家指出的，將更加強硬。而這種選擇的含義，拜登政府是不會挑明的。

美國歷來宣稱，建立更和平、更繁榮的世界，符合美國的自身利益。現實中，美國卻處處推行戰爭邊緣政策，南轅北轍。如果美國仍然意識不到，其國際影響力的持續衰退是自身原因所造成，那麼，中美關係的高度緊張與戰略對峙，將是長期的。

所謂「兵來將擋，水來土掩」，講的就是這個道理。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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