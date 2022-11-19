11月16日G20高峰會閉幕式上，加拿大CTV側錄下段影片。影片中，國國家主席習近平貌似不爽地「指責」加拿大總理杜魯道，把雙方先前的談話公開給媒體報導。杜魯道試圖解釋，習近平說連說兩次「創造條件」後，道聲好，與杜魯道握手，結束談話。

這次G20高峰會上，中加兩國並未舉行正式會談，兩國領袖僅在15日進行了10分鐘左右、短暫的非正式會談。根據加拿大官方事後向加國媒體透露，杜魯道在談話中表達對中國涉嫌干預加拿大選舉、以及「干涉烏俄戰爭」等事項表達重大疑慮。此外雙方還談到北韓問題、以及即將在12月舉辦的COP15生物多樣性峰會。

兩國領袖語言不通，會談勢須經過翻譯， 10分鐘的場邊非正式會談，往來發言，加上翻譯，誰信杜魯道能一口氣表達這麼多疑慮和看法？誰又信習近平會一言不發，靜聽杜魯道當面幹譙?所謂兩國非正式會議，不過就是個禮貌過場，哪裡會就連串重大議題進行交鋒？兩國領袖會談，無論正式非正式，非經雙方同意，怎能擅自發布剪接過的談話內容？換言之，杜魯道對自家媒體發布的訊息，不排除撒了謊，釋出的內容，也純屬大內需所需。

杜魯道的小把戲，和台媒大肆報導張忠謀與美國貿易代表戴琪握手交談11秒，如出一轍。久經大風大浪的習近平，怎會看不懂？習近平對杜魯道說：「我們也不是那樣進行的」，又說「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通」。說白了，就是繞著彎子指責杜魯道說謊！就國際禮儀而言，習近平已經很給杜魯道留臉面了！

再說，一向謀定而後動的中國外交部，豈有不知加拿大CTV在旁側錄的道理?習近平惱怒動氣，不過是藉著加國媒體，「以其人之道還治其人」，順帶給中加兩國修好之路，設下規矩、畫下道兒！

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