光之曲幕《如幻似真—人造時代》的《未來生物圈．Rimiyoho的幻夢世界》。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

光之曲幕《如幻似真—人造時代》首先登場的《人工植物學》。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院的「光之曲幕」《如幻似真—人造時代》在11月25日登場。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院「光之曲幕」《如幻似真—人造時代》特展登場，由策展人蔡宏賢與3組國際新媒體藝術創作者合作推出以人工智慧演算創新的療癒人造風景。歌劇院藝術總監邱瑗25日在記者會表示，「光之曲幕」從包覆性到動態、甚至演算的投影，一步步地演化，此特展橫跨3個月，佈局更細膩，每個月播出一個作品。

光之曲幕《如幻似真—人造時代》特展，由策展人蔡宏賢與3組國際新媒體藝術創作者合作，探索人工智慧的影像《人工植物學》、《未來生物圈．Rimiyoho的幻夢世界》及《單出曰聲：海》，11月25日至明年2月28日將在歌劇院二樓前廳展出。

蔡宏賢說，歌劇院二樓前廳可能是全世界最好的沉浸式場地，空間的獨特性創造出其他地方無法有的感受，也可以說建築師伊東豊雄是此展的第4位藝術家，在自然洞穴中，透過AI產生影像，讓人思考何謂自然？如何更貼近自然？從《人工植物學》看到《單出曰聲：海》，觀眾可在充滿生命力的影像中，讓情緒逐漸堆疊，最後豁然開朗。

首先登場《人工植物學》，由義大利新媒體藝術天團運用大量西方圖鑑的植物插畫，透過AI模擬植物的緩慢生長及開花結果，搭配踩踏樹葉、胞子增裂的聲音富含無限生命力，儼如植物的生命小組曲。

將於明年1月展出的《未來生物圈．Rimiyoho的幻夢世界》，由墨西哥視覺藝術家Fernando Sica與奧地利投影表演藝術團隊OMAi共創，繽紛手繪感的塗鴉、小生物等搭配迷幻樂曲，以歡樂氣氛陪伴觀眾度過農曆春節。

將在明年2月展出的香港新媒體藝術教父林欣傑《單出曰聲：海》，取材自台灣海岸，將海浪的運動影像紀錄轉換為視覺與聲音，搭配濃縮海浪前後擺動的聲音，讓展覽氛圍歸於平靜。