今天起快篩陽不能投票，這是衛福部的規定，有人推出「穿隔離衣投」，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝則說：全台投開票所有1萬7千多個，這是一個龐大工程，可行性不高。

奇怪了！為什麼日韓等國可以採用通訊投票或另設投票所；印尼甚至可以在海外進行「不在籍投票」，而號稱防疫第一名的台灣連這一點都做不到？半年內多少外賓到台灣訪視，他們可以用防疫泡泡做到隔離，對待自己的國人卻嚴格以對，目的何在？明擺著就是猜測確診者心生不滿，對拙劣的防疫政策心生怨懟，所以才橫加阻攔，阻止其投票。

若是抱著這種心態，衛福部鐵定是大錯特錯、弄擰了方向，有沒有想過若不准這約7萬多快篩陽者投票，那確診者家屬呢？是不是對政府更加不滿？之前打不到疫苗、無法見亡者最後一面的家屬，這些票可不是小數字。

總覺得衛福部長薛瑞元表面似乎在維護陳時中，但不論在說話或做法上，都在掣肘陳時中，不但公布高端的價碼，更直言陳時中擔任疫情指揮官時擋了疫苗掮客的利益，不啻又得罪宗教及工商團體，若說他是藍營的側翼，誰說不宜？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※