中央流行疫情指揮中心最快今日宣布口罩禁令解除，眼看疫情步入尾聲，今天民進黨立委洪申翰卻爆料，身心障礙族群的新冠疫情因應指引，至今仍躺在衛福部中，得等到年底才會完成，痛批相當離譜，對此衛福部長薛瑞元坦言，修訂速度確實過慢，將進行檢討。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審議「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」，洪申翰在質詢時先詢問薛瑞元，「身心障礙族群的新冠疫情因應指引何時會完成？」結果薛愣了一下反問，「請問委員所指的是疫情時還是疫情後？」

洪申翰隨後指出，自己詢問的是因應疫情時所訂的身心障礙者新冠疫情因應指引，並非後疫情的指引，且就他個人了解，到目前為止指引都還未訂定完成，目前仍然在衛福部中，且聽說要等到年底才會完成。

洪申翰表示，身心障礙者在疫情之中遭受到許多不便，例如確診通報上的不便，甚至對於聽障者的關懷，仍是透過電話進行關懷，且防疫相關網站、手機板頁面或是APP，都不利障礙者使用，自己2年前就要求衛福部訂定，結果到現在仍未訂出指引，實在相當離譜。

薛瑞元坦言，疾管署之前確實有訂定一些指引，但可能沒有針對身障團體訂的很仔細，身心障礙者新冠疫情指引目前仍未完成，主要是為把後疫情的部分考慮進去，但我們的速度確實太慢，這點必須承認，將進行改進。