重慶全域協同防控奏效疫情三個下降社會面感染者占比從63％下降至8％。圖為23日重慶市酉陽土家族苗族自治縣丁市鎮認真落實疫情防控二十條，力爭打贏疫情防控殲滅戰。（澎湃新聞）

新華網25日報導，重慶市衛健委統計，重慶24日0—24時新增本土確診病例258例、新增本土無症狀感染者6242例。重慶市新冠疫情防控工作24日晚召開新聞發布會指出，自11月12日重慶中心城區實施全域協同防控以來，全市疫情形勢出現「三個下降」，社會面感染者占比得到初步控制，從63％下降至8％，6個區基本實現社會面清零。

11月1日至今，重慶本輪疫情累計報告感染者超過5.9萬例，中心城區社會面感染者占比高是其中一個重要特徵，11月12日達62.65％。重慶市副市長但彥錚介紹，23日中心城區社會面感染者占比為7.2％，繼續呈下降態勢，其中5個區的社會面感染者占比低於5％。中心城區疫情發展及分佈呈現出較強的差異化特徵，需要在鞏固強化全域協同防控的基礎上，根據各自疫情態勢實施更有針對性的防控策略與措施。

除社會面感染者占比持續下降外，重慶每日感染者環比增速和傳播指數（Rt值）也呈下降態勢。重慶醫科大學公共衛生學院院長邱景富分析說，用每日初篩陽性人數分析，每日感染者環比增速從11月12日的23％下降到了23日的12％；採取全域協同防控後，中心城區傳播指數從11月11日一個感染者平均傳染1.82人，逐日下降到22日的1.14人。

邱景富說，從近幾日實際感染數據看，重慶市新增感染人數仍高位波動，疫情防控仍處於關鍵期，需要全社會持續共同努力，積極落實疫情防控各項措施，特別是盡量減少人員流動。

生活物資保障方面，為及時有效解決市民「買菜難」問題，重慶市於23日緊急推出《關於進一步加強生活物資供應保障工作的通知》，提出要盡最大努力做好群眾的生活服務保障，盡最大努力調集各方資源，暢通供需管道、克服配送困難。

經過各方面共同努力，重慶疫情防控取得階段性成效，防控工作效率不斷提升，全市社會面新發感染者占比從63％下降至8％，城口、奉節、萬盛等6個區縣基本實現社會面清零。