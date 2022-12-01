已15年未完整檢討修正的《身心障礙者權益保障法》卻在本周急迫排案修法！

與該法有直接且密切關聯的身心障礙者團體，除了在11月28日到立法院陳請外，更在11月30日中午再次來到立法院進行抗議，要求衛福部等單位在與身障團體充分溝通，了解需求之前，應先暫停修法，避免因法律修正後，反造成身心障礙者更多困擾。

蔡政府在執政以來，總可以美化成「我認為你需要……」的態度來強迫民眾接受不合理的政策；所以政府打算通過數位中介法；所以花費公帑巨資去購買效力被質疑的高端疫苗、去通過高端EUA的申請與補考；所以認為林智堅比台大正確；所以在物價狂漲之下，卻告訴民眾經濟20年來最好；所以可以進口足以影響健康和安全的萊豬和核食，包括現在的《身心障礙者權益保障法》的修法，一切都是因為「我認為你需要」！

對於本次的修法爭議，我想告訴身心障礙者們，不論是個人或團體，你們的聲音我聽到了，我將持續為你們發聲；將要求衛福部等相關單位應先召開會議傾聽你們的聲音；將要求在相關事務參與上身心障礙者應有相應的代表人數。

因為，沒有我的參與，就不要為我做決定！

作者為立委、前警大教授

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