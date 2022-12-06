國民黨立委李德維到場接受民眾陳情，支持速修新法。（陳鴻偉翻攝）

200多位民眾不滿菸防法遲遲未修，前往立院陳情。（陳鴻偉翻攝）

長達15年未修訂的《菸害防制法》，讓不少社福、婦幼團體耿耿於懷，她們多次前往立院陳情，要求速審菸防法，但近半年來均未獲回應，陳情團體6日再度號召200多人前往立院群賢樓，表達修法、護健康的訴求，陳情者甚至怒嗆民進黨政府：「這幾年一堆重要的民生法案全部停擺，就是這次九合一大敗、被下架的主因！」

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍表示，台灣一直飽受二手煙的危害，大家今天到立法院陳情，把群賢樓外布置成醫院的加護病房，代表國民健康權益的菸防法已經躺在病床上，吊著點滴奄奄一息；甚至病況危急，必須進行心肺復甦術（CPR）來搶救。

她強調為了下一代的健康，大家已經來立法院陳情5、6次了，大家沒有政治立場，一直努力推動「全面禁售紙菸」，盼望台灣能早日成為一座無煙之島，若無法一蹴可及，也該趕緊推動新一代的菸害防制法，好讓國民健康能有更與時俱進的保護力。

陳情者表示，根據最新民調，選後有超過8成的民眾，支持立法院要在本會期完成菸防法審議，關鍵就是為了保護青少年免於紙菸的危害；更有將近9成民眾，認為管控燃燒紙菸是全球趨勢，支持加強並擴大管控，讓台灣成為禁絕二手煙之島。

陳情民眾指出，如果青少年的健康都不能得到保障，民進黨政府還想爭取年輕群眾的支持嗎？各項民生法案都躺在立法院，民眾看在眼裡做何感想？「難怪這次選舉大敗、被下架！」

200多人在現場高喊口號，要求速審《菸防法》，特地現身接受陳情的國民黨立委李德維也表示，人民的健康權益不容忽視，菸害防制法的修法刻不容緩。

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