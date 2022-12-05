民進黨九合一選舉大敗，黨內外都有人將敗因歸咎於「黑道」引發軒然大波。民進黨團今召開記者會表示，警政署今年查獲的幫派犯罪組織與詐騙案創近5年新高，但仍要求擴大掃黑，並提案修正《公職人員選舉罷免法》，增訂曾犯組織犯罪防制條例等5種情事，不得登記成為候選人。從立委到村里長，全面杜絕黑、金、槍、毒，都會被規範。

民進黨立法院黨團今天上午舉行「積極回應民意，推動公職排黑修法」記者會，幹事長羅致政表示，最近台灣社會因為治安問題引起許多討論，警政署在近5年的掃黑行動查獲的幫派犯罪與詐騙創新高，不過，黨團仍然要求必須進行全國大掃黑，同時應全面肅槍、緝毒，回應民怨。

民進黨團副幹事長黃世杰說明，民進黨團將提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，明定「公職排黑條款」，現行法規僅針對貪污、賄選剝奪參選的消極資格，不過，黨團主張將範圍擴大，參考《總統副總統選舉罷免法》及民進黨「公職候選人提名條例」規定，明定曾犯《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》經判刑確定者，就不能夠參選公職。

羅致政說，民進黨團主張將排除「黑、金、槍、毒」都放進候選人資格裡面，這是對於政治人物最高道德的要求，甚至是最低法律下限的要求，希望國民黨與其他政黨可表態支持，好好整理台灣政治界，具體修法內容之後會提出。

而有媒體詢問是否因為國民黨批評民進黨的黑道問題，黨團才開記者會，羅致政說，社會對這陣子黑道與詐騙猖獗有所不滿，也跟民進黨在選舉過程不順有關，帶應該用全面標準來檢視，不完全是因為國民黨的指控，這樣的指控也不公平。