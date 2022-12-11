避談內閣人事？劉世芳、王世堅對敗選檢討開炮 蘇貞昌這樣說

行政院長蘇貞昌11日到南投縣出席「2022國家工藝成就獎」頒獎典禮，針對大陸禁止台灣水產、酒類等產品，痛斥大陸以行政手段干涉貿易，違背WTO規範，有關九合一敗選黨內批評聲浪，蘇揆予以尊重，強調政府內部自有檢討，外傳鄭文燦接副閣揆、潘孟安接民進黨秘書長，則回「對職位安排沒有任何承諾」，自己去留則隻字未提。

媒體提問，大陸近期對台灣水產、酒類發布禁令，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄還率團赴大陸與劉結一餐敘，受訪稱事前不知情？蘇貞昌指出，民間買賣有一定規矩， 國際貿易也有一定規範，大陸訂出一套須經過行政流程爭取登記等等，以行政手段干涉貿易，違反WTO規範，尤其對台灣農產特別嚴格、特別歧視。

蘇揆說，政府協助業者補件3000多件，大陸確突然全部禁止，而且不通知，卻是透過網站宣布，可見大陸不照貿易規矩，也違背WTO規範，政府除了申訴外，還會依過去累積的經驗幫助受害業者，讓他們減少損害。

「讓國人知道，大陸就是這樣的國家，這樣對付台灣。」蘇揆痛斥，大陸不只軍機、軍艦擾台，連做生意都不照規矩，像這種時候（劉兆玄）還去餐敘、示好，人民都看在眼裡，希望團結一心，一致對外。

九合一選舉民進黨敗選，象徵執政期中考不及格，民進黨資深立委、隸屬新潮流的劉世芳開砲，黨內檢討沒有重點，甚至提敗選關鍵，包括政務官放任賄選案頻傳、輔選說明次數太少、選擇性輔選等？

蘇貞昌肯定司法檢調機關查賄的努力與成績，強調司法檢調機關是中立的，選舉以來查獲3000多件賄選案、涉案5000多人，正獨立偵辦中，政府不能插手干預，必定嚴予追究，至於相關檢討應該進行，予以尊重，而政府內部也自有檢討。

媒體續問，各界關心內閣人事，外傳鄭文燦將接行政院副閣揆、潘孟安接民進黨秘書長，是否有相關規劃？院長作自嘲要學英國前首相邱吉爾拿畫筆，是否因黨內逼宮，感慨不如歸去？

蘇貞昌解釋，他和任滿8年縣市長見面，感謝他們過去努力的成就，並關心他們的近況，對於職位安排沒有任何承諾。而對於自己的去留則隻字未提。

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