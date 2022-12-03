桃園市長鄭文燦遭認定論文抄襲，相信恩師陳明通依舊只會老話一句「陳局長不回答陳教授問題」。士大夫無恥，是謂國恥；身為國安局長，一再被證明是假論文之師，他本人可以不當一回事，但蔡總統豈能毫無底線包庇到底？

蔡、蘇體制有個鮮明特色，就是先近親繁殖，再姑息養奸；即便天塌下來，百姓悲鳴，依舊老神在在。當權力傲慢橫行，縱使明知所做為惡，也習慣性的自我感覺良好；久而久之，猶如泡在醬缸，愈沉愈腐，久而不聞其臭。

在此醬缸文化，蔡政府作育無數「英」才，包括讓獨立機關介入政黨競爭的陳耀祥、等魚長大的陳吉仲、打造高端七劑戰士讓世界跟不上台灣的陳時中、把宗教團體醜化成無良掮客的薛瑞元、花12億修不好球場的林智堅。這群人靠著趨炎附勢得道，卻把點亮台灣搞成前途無亮。

這樣的年代，為官不必專業，操守似乎也大可不必。就像陳明通，他擔任情治龍頭密訪泰國卻被公諸於世，入境照片流竄網路，機構失能代表國安內控、情蒐都出問題，陷國家於危機。

不僅如此，陳明通任職國發所期間，有量產論文之嫌，他指導的小英男孩林智堅、蔡英文屬意接班主席的鄭文燦，接連被認定論文抄襲。學倫的基本原則是誠信、負責、公正，做不到這些卻還能高居廟堂之上，當滿城盡是阿通孫，蔡政府當然是上樑不正下樑歪。

陳局長或許沒有風骨面對陳教授的爛攤，但蔡總統呢？難道還要號召黨公職瞎挺腐化的政學共生鏈？九合一敗選，都不知檢討。今天不解決問題，明天等著繼續被問題解決。