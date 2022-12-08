台積電在美國亞利桑納州的新廠，舉行上機儀式，美國總統拜登出席致詞，背後的美國國旗非常刺眼！

我國政府及台積電都表示：赴美設廠是投資。那麼台積電的美國廠，應是台灣公司的美國工廠，何需美國總統親臨致詞？更令人不解的是為何現場只有美國國旗，而不見工廠宗主國——中華民國的國旗？

美國政府宣示的「一中」政策，應是在國際政治場合上的原則。但台灣的台積電赴美設廠應是商業投資，是民間私領域的商業行為，為何不能將兩國國旗做並排的布置？

由現場只有美國國旗的展示，說明了台積電的美國廠已是美國人的產業，是美國挾持台灣，將台積電看作是美國的禁臠！

台美的民間活動，是可以將雙邊國旗都展現的場合。美國連這種可展示台美友誼的象徵，都吝於給台灣人應有的尊嚴和激勵，那台灣為何要赴美投資設廠呢？

美國人不顧台灣人的感受，在台積電美國廠上機儀式上已經表露無遺，這是「反中親美」應有的待遇？

台積電是這場上機儀式的主人，美國人不重視台灣也就罷了，那麼台積電在布置現場時，為何又不主動展示我國國旗呢？

大家都說蔡政府推台積電到美國，先進製程相繼移到海外，台灣的高科技產業必將被掏空。到底是投資美國，還是出賣台灣？這場上機儀式真是美國人高興，而台灣投資人痛心！

執政的民進黨及蔡英文，你們睡著了嗎？

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