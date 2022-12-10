首先，要恭喜TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群與新竹林區管理處及雪霸國家公園管理處三方的「最終三贏局面」。媒體報導，7日於新竹林管處竹東工作站正式成立了「TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群與國家山林治理機關自然資源共同管理會」，三方業已決定一同攜手合作自然資源的管理，並共同維護山林生態的永續經營。

據了解，「在地主人」的泰雅爾Skaru流域部落主權行動聯盟，曾於2016年7月攜手泰雅爾民族議會並號召族人抗議，要求雪霸國家公園和林務局承認並歸還其傳統領域的主權與相關權利，並認為觀霧遊客中心前的「殉難榮民紀念碑」，象徵了威權時代對原住民傳統領域森林資源的掠奪要求即刻拆除，並改立Skaru部落群先祖守護山林的紀念碑。

其後，經各方多次溝通與協調，公部門與部落間「彼此都願意釋出善意」，同意在「呈現歷史事實」及「尊重不同族群記憶」的原則下，選擇不拆除對「開發台灣有功且犧牲奉獻」的榮民紀念碑，代之以另立一個泰雅爾祖靈的紀念碑，以展現多元的史觀及價值。其後，則在總統蔡英文的公開見證下，三方對未來的倡議簽訂共同管理機制並簽署合作備忘錄。

坦白說，這樣正向積極的「族群和解共生」與「尊重不同記憶」的展現，正是台灣現時生命共同體所應展現的公民文化素養與道德高度，期待爾後的三方共管會能以真正平等互惠分享的原則，一起學習、分享權利與承擔責任，共同致力於原民山林傳統智慧文化傳承，同時追求森林經營與生態保育的永續發展，這樣的台灣才是有夢最美希望相隨啊！

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