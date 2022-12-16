隨著台海局勢緊張，除了台灣，日本、澳洲正在強化安全雙邊合作，澳洲積極布局印太地區，醞釀日本加入AUKUS（JAUKUS），無論是美國、日本、澳洲，還是四方會談、AUKUS，如果台海局勢升溫，這些國家、聯盟，將不會袖手旁觀。

醞釀JAUKUS從雙邊協議開始

日本政府擴大與澳洲、英國安全合作，正朝著加入 AUKUS 邁出下一步。2022 年10 月22 日，日本首相岸田文雄訪問澳洲，與總理阿爾巴尼斯在西澳大利亞珀斯簽署了新的《日澳安保合作聯合宣言》，這份聯合宣言，規定在經濟安全、太空、網路安全領域發展關係；兩國在四方會談框架內的合作，以及在台灣可能出現緊急情況時的合作等。

12月6日美國澳洲召開國防外交部長「2+2會談」，美國國防部長奧斯汀表示：「我們同意加強三邊防務合作，並邀請日本加入我們在澳洲的軍力部署倡議（Force Posture Initiatives）」，達成共識之後，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）、國防部長馬勒斯（Richard Marles）赴日本召開2+2會談，這次會議雙方就如何進一步深化防務與安全合作議題，包括確認「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）相關程序使協定盡快生效，以及日澳、日美澳軍隊開展聯合訓練等進行討論。

接下來，日本還要與英國簽署RAA，透過RAA法律框架，簡化日本與盟國部隊進入對方國家行政程序及法律問題，有利於日本與英國、澳洲部隊聯合演習後勤等，可以說是日本與AUKUS夥伴深化安全合作的象徵，JAUKUS成形的可能性大增。

日本與AUKUS軍事發展計畫同步

12月初一份美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）報告呼籲，擴大AUKUS 在特定先進能力方面的合作，並將日本包括在內，因為AUKUS 先進能力議程與日本尋求自身防禦建設的部分能力之間存在很多重疊。

事實上，日本原本就與美國、英國、澳洲三個國家有雙邊合作框架，以及多邊的四方會談，加上2021年成軍的AUKUS，可以說是安全領域合作新的形式，AUKUS一直希望與日本建立夥伴關係，因為日本致力於高科技先進武器研發，包括日本與英國聯合研發第六代F-X戰鬥機、研發能夠擊落敵方高超音速飛彈的電磁炮技術、12式陸基反艦飛彈等。這些計畫都與AUKUS國家的發展計畫具有高度重疊性，實在沒有理由排擠日本於AUKUS之外。

JAUKUS可能是印太版小北約的雛形

CSIS報告也指出，「美澳還可與日本等夥伴國家共同研究台灣衝突涉及的政治、經濟和軍事指標；建立一個可能名為部隊重返西太平洋的多邊戰備和訓練活動，以測試美、澳、日、菲等國對於突發事件的快速反應能力，並且建立覆蓋這些國家的綜合防空和導彈防禦網路，提高後勤基地和前沿部署地點的韌性和生存能力」。如果日本率先加入AUKUS，代表AUKUS+不再設限於軍事技術，各種形式合作的可能，從地緣政治層面來看的話，AUKUS+可能就是未來印太版北約的雛形。

反過來看，AUKUS當初成軍時，被外界視為一個反中俄集團，意在對中國、俄羅斯的軍事威懾。英國脫離歐盟後，不僅在經濟上，在政治與軍事上轉向印太地區，澳洲同樣將中俄當作威脅，即便換新的領導者，抗中態度依然沒變。

AUKUS戰略目標具有高度的遏制敵方陣營的意圖，對印太地區未來幾十年的安全來說，兩股勢力的拔河。AUKUS勢力延伸至台海，恐怕走向當初烏俄戰爭衝突的困境，中國反對台灣加入任何集團，等同於俄羅斯反對北約擴張的做法一樣，AUKUS 擴張勢力範圍，烏俄衝突在台海重演的機會可能性大，就地緣政治層面來說，印太地區兩大集團的對抗態勢明顯，並非好兆頭。

台灣能加入AUKUS軍工產業鏈?

美國政府鼓勵盟友與合作夥伴向台灣提供安全援助，根據日經報導指出，拜登政府已開始就向台灣提供武器和零部件的問題與合作夥伴進行試探。台灣有沒有機會跟上日本腳步，成為AUKUS軍工產業鏈一環？由於AUKUS 沒有具體義務，如果從軍工的角度來看，台灣作為主要合作夥伴，參與飛彈防禦系統項目，分擔研發成本，取得成果，可以說是互惠互利。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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