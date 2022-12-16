「AB6IX FAN CONCERT ‘AB_NEW AREA’ IN TAIPEI」福利表出爐。（遠雄創藝提供）

韓國男團「AB6IX」相隔3年再次來台，將在明年2月10日前進台北國際會議中心（TICC），4人透過訪問搶先喊話：「台灣的ABNEW們，我們真的好久沒去了，謝謝你們的等待，因為大家等了很久，這次『AB_NEW AREA IN TAIPEI』會給大家展現充滿活力的舞台。」要與粉絲共度難忘的時光。

AB6IX跨海傳來訊息表示又激動又期待，「終於要和台灣的ABNEW們見面，想到這一點已經開始期待了，我們正在努力準備為粉絲展現帥氣又多樣的面貌，希望可以盡快在台北親眼見到台灣的ABNEW們。」被問到最想吃的台灣美食，4人齊聲回答：「我們都很喜歡吃小籠包， 最想吃的是雞排。」3年來難忘道地美食，他們補充表示：「台灣有很多好吃的食物，所以不管是什麼都會吃得很香！」

這幾年疫情肆虐全球，AB6IX與粉絲雖然相隔兩地，但他們心心念念台灣歌迷的支持，「謝謝你們等我們，因為大家等了很久，我們這次『AB_NEW AREA IN TAIPEI』會展現給大家充滿活力的舞台，愛你們。」成員跨海傳來思念之外，同時對ABNEW表達愛意，最後貼心提醒在2月相見以前，歌迷一定要注意健康，相約屆時在台北國際會議中心見面。

主辦單位遠雄創藝今（16日）更宣布加碼擊掌、團體合照、觀看彩排、親簽海報、親簽拍立得等5種福利，除了台上的精彩活動饗宴，粉絲也可以享有與偶像超近距離接觸，而關於此次FAN-CON台北站巡迴活動，他們親自劇透：「因為是FAN-CON，所以會準備很多種舞台，還有一些和粉絲聊天的環節，請大家多多期待！」門票在拓元售票系統熱賣中。