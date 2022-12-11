台灣輸陸產品因未完成重新註冊接連遭禁，行政院長蘇貞昌不反省行政團隊官僚怠惰，一開口就是玩起抗中的老把戲，把農漁民及食品業者權益當成兩岸對抗工具，顯然忘記敗選教訓。

台灣輸陸產品數波遭禁，蔡政府無計可施，除靠一張嘴猛噴政治口水，指責陸方刻意刁難外，就是撒幣平息民怨，但阿兵哥不能天天吃香蕉、鳳梨，中小學生也無法班班吃石斑，現在食品業也出問題，營養午餐恐變成滿漢全席。

衛福部次長王必勝為了滅火，拿出擔任第一線防疫指揮官的精神，趕緊視察食藥署做做樣子，還po出食藥署員工犧牲假期加班整理資料的辛勞，希望打破外界慢半拍的質疑，更不忘批評跟中國處理事情難依常理。

王必勝摸摸良心，中國大陸宣布進口食品註冊新規迄今已1年多，食藥署有關心這件事嗎？補件時限是今年8月底前，7月陳時中落跑參選台北市長，接棒的薛瑞元和王必勝也忙著輔選，現在陸方揮大刀了，衛福部才亡羊補牢。據食藥署統計，9月輸陸仍高達1112家，12月10日剩762家，大陸未在補件時限一到就禁止，且日本能，台灣為何不能？蔡政府沒有一絲絲心存僥倖嗎？

蘇揆痛批前行政院長劉兆玄跑去中國和國台辦餐敘，無非是想轉移執政無能的焦點，忘記選前綠營被翻出「中國鵬」等「綠能你不能」的舊帳，這些才真正被人民早看在眼裡。

台積電創辦人張忠謀日前指出「全球化、自由貿易幾乎已經死亡」。美中強權對峙下，貿易保護主義復辟，台灣長期靠大陸讓利，唯有透過互惠和溝通才能創造人民的最大利益，蔡政府若執意不聽，全民將團結下架民進黨。