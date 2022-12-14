即將卸任的台北市長柯文哲，因為安排了日本沖繩及新加坡的出國訪問，因而備受藍綠陣營抨擊，認為這是浪費公帑，大有慷公家之慨，以圖個人享樂的嫌疑。

由於報章報導有限，因此究竟柯市長出國作了何種的訪談，或即將會有若何的合作計劃，我們不得而知。但是，從柯文哲目前仍是台北市長的角度來說，一日未卸任，就一日不能夠怠墮，趁著僅有的時限，將一應未完，或可能於卸任之後開展的工作，勉力完成，既是於法有據，亦是合情合理，不知有何值得批評之處。畢竟，這與若干即將卸任者於此時大肆發包工程，圖利自家人，是絕對不能相提並論的。

漢宣帝時，張敞受命為京兆尹，因政局變動，將被免官，只剩五日任期，下屬預判時勢，遂多不肯聽命。張敞大刀闊斧，懲處這些見風轉舵的官員，實事求是，就是「五日京兆」，仍然奉行職責，頗獲後人肯定。

做一日和尚，撞一日鐘，只要職務依然在身，就沒有一日鬆卸的道理，從這個角度來說，柯文哲該被讚賞，還是被批判，恐怕就還是見仁見智了。

沒錯，柯文哲再過沒幾天就要打包下野，回歸民間了。但是，他仍是政壇上具有號召力的人物，又是民眾黨的黨主席，擁有舉足輕重的地位。台灣未來的國際事務，除了官方之外，毫無疑問地，民間的交流，更是越來越重要，柯文哲未來雖是「民間人士」，但掌握最後幾天任期，加深加厚未來可以相互合作的基礎，想來也未犯什麼樣的天條吧？縱使是「畢業旅行」，又能耗費多少「公帑」？至於所謂的「報復性出遊」，究竟是誰在報復誰？

台灣的國際地位極其微妙，有時候，官方難以出面作主，往往不得不仰賴民間組織於其間折衝緩頰，柯文哲縱使下野在即，而趁有職在身之際，先行與對方建立友好關係，以鋪墊未來民間合作的各種基礎，在我看來，樂觀其成，或者才是最好的態度。

人走茶涼，這是政治上很無奈的現實；但無論如何，人尚未走，就先將茶碗捧走，連等候稍涼的時間都不允許，也未免過於勢利了吧？

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