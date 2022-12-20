此案獲得BV集團針對併網型儲能系統所頒發的現地安全性試驗證書，今在啟用典禮現場授證。（經發局提供／蔡明亘桃園傳真）

增強型動態調頻備轉系統能快速調節電網頻率，兼具尖離峰電能移轉功能。（經發局提供／蔡明亘桃園傳真）

增強型動態調頻備轉系統可有效調節尖離峰電力需求，發揮削峰填谷作用，紓緩台電供電壓力。（經發局提供／蔡明亘桃園傳真）

因應中央推動太陽光電目標，桃市府累計設置量已達516.6MW，為北部最大光電城市，2019年起辦理儲能設備補助，今年更提高補助號召「電力隊友」，目前補助24處案場。位於觀音的大同公司6MW／19.22MWh儲能系統今啟用，為全台首座增強型動態調頻備轉（E-dReg）儲能系統，除具備快速反應外，兼具尖離峰電能移轉功能，為台電電力調度提供更大彈性。

大同公司副董事長吳振隆表示，大同自2018年起投入大型儲能技術，去年在大園興建4MW dReg調頻備轉輔助服務儲能系統，為台電日前市場交易平台最早上線案場。如今也建置台灣首座增強型動態調頻輔助服務E-dReg的儲能系統，大同預計明年底前將完成建置共計超過100MW的儲能系統，為台灣供電品質添助力。

大同說明，增強型動態調頻備轉系統能快速調節電網頻率，兼具尖離峰電能移轉功能，藉儲能系統將日間發電的電能儲存，並在用電尖峰移轉電能，有效調節尖離峰電力需求，發揮削峰填谷作用，紓緩台電供電壓力，優化電網供電品質。

此外，為確保系統與場域人員安全，繼大園儲能案場通過嚴格安全性現地認證外，觀音案也獲得針對併網型儲能系統所頒發的現地安全性試驗證書，今也在啟用典禮現場授證，成為全台首座BV集團國際認證的E-dReg儲能系統案場。

桃市府經發局長郭裕信提到，要落實地方能源治理，政策設計不僅要提高再生能源設置，其衍生的電能間歇性也要考慮。桃園推儲能設備補助，目前補助24處案場，設置量約56.58MWh，可儲存約一座20MW大型光電電廠一天發電量。經發局也順應RE100及凈零排放趨勢，與民間合作設置2座控能型虛擬電廠，為企業打入綠色供應鏈，提供最終能源解方，未來盼導入更多儲能應用與虛擬電廠。