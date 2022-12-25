報載，台大學生代表於近日的台大教務會議上質問：台大現有的 25 個「在職專 班」，何以僅有 12 個班別，在由學校頒發的畢業學位證書上，加註有「在職專班」字樣，而未加註「在職專班」的班別，竟有 13 個。據此可知，所謂大學 「自治」，已縱放到應然懸崖勒馬之際！

看看連串的學位論文抄襲風暴，怎只是台大一校之恥，事實更是偌大的國際學術醜聞。尤其涉案人等，幾都是知名政府高官，此勢必對明年台大的國際學術排名造成嚴重打擊。目前，台大的「THE」全球排名為第 187 名，亞洲排名為第20 名。此等成績，本就已讓台灣第一學府的臉上無光。想想明年，則勢將難逃直線下滑的自貶身價。

「在職專班」畢業學位證書的不忠實註記「在職專班」，與論文抄襲的不誠正劣行，在兩者的心境上，基本都屬逃避現實的病態心理。招生簡章是大學與考生之間的契約。「在職專班」與「日間學制」本就，迥然不同，此就好比台大「夜間部」的畢業學位證書，絕不可能與「日間學制」相同，如此，則何以「在職專班」的畢業學位證書，竟能與「日間學制」無有根本區別？！

除了「在職專班」畢業學位證書遭踢爆蓄意不註記「在職專班」的自卑謬誤外，台灣各大學的 EMBA（高階管理）在職專班，全面莫名且浮濫地授予MBA （商管碩士）學位，則非但是大學的集體逃避現實，更是教育部的長年帶頭誤導，讓 EMBA與MBA的學位持續混淆至今。由此可知，台灣有此等荒誕病態的教育部，怎不會有病況百出的大學？！

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