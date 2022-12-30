《每日郵報》(Daily Mail Online)近日以「兩位截然不同的平民王妃的故事」為題，道出薩塞克斯公爵夫人梅根以及丹麥瑪麗王妃（Princess Marie）同是飛上枝頭當鳳凰，但後者卻未曾有過一句怨言，成為出鏡率最高的女性之一，來看她如何為現代公主的生活奠定黃金標準。

被譽為「凱特2.0」的丹麥王儲妃瑪麗（Crown Princess Mary）是位土生土長的澳洲人，父親是數學教授、母親是大學副校長秘書，家境條件算是普通。她大學主修商管、研究修專攻廣告行銷，畢業後曾任職房產、科技業等公司的高階職務，最著名的就是科技龍頭「微軟」(Microsoft)。

瑪麗王妃2000年在雪梨一間酒吧邂逅夫婿、丹麥王儲弗雷德里克（Prince Frederik），他們一見如故，此後便展開1年的遠距離戀愛。2001年，她追愛來到丹麥，在當地努力學習丹麥語，熟悉歷史與文化，兩人最終於2004年完婚，育有4名子女；嫁入皇宮的瑪麗，從老百姓搖身一變成為王室成員，這也迫使她放棄澳洲身分，改信丹麥福音路德教會。

一路走來相當不容易，但瑪麗王妃未曾有過一句怨言，而且總是避開爭議醜聞。向來拒絕公開談論他人負面言論，就連女王瑪格麗特二世（QueenMargrethe II）早前(9月)宣布拔除4名王孫子女的頭銜時，也選擇保持沉默，甚至站出來為婆婆辯護。

報導指出，種種好媳婦、稱職王妃代表都是無法拿來跟英國薩塞克斯公爵夫人相比較，梅根不願負責嫁入王室的期待，自2020年脫英後，持續在鏡頭前開砲，指控婆家黑暗內幕，並揭露自己如何被涉及種族主義的價值觀所對待。

對此，王室專家丹皮爾(Phil Dampier)表示:「我敢肯定，瑪麗眼睜睜看著梅根的所作所為一定感到非常驚訝，因為覺得她讓英女王伊莉莎白二世失望了。」