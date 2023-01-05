哈利先前已透露 威廉曾為他遠走美國大吼大叫

哈利王子的大爆料回憶錄《備胎》（Spare）預定1月10日出版，引發各方高度關注。據他在書中驚曝，哥哥為了他和梅根的婚姻，兄弟失和，而他曾遭威廉肢體攻擊。

據《衛報》（The Guardian）5日報導，哈利在書中透露，2019 年他會在倫敦家中和威廉發生衝突，是因為哥哥說梅根「難搞」、「粗魯」又「惱人」。而哈利回嘴說，這是模仿新聞報導，對他美國妻子的「鸚鵡學舌」式說法。

後來兩人愈吵愈凶，直到威廉抓住他的衣領，扯掉他的項鍊，並把他打到地上為止。哈利說，這次衝突導致他背部明顯受傷，而這不過是回憶錄中眾多驚人的場景之一。隨著回憶錄下周在全球發行，很可能會嚴重激怒英國王室。

哈利接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪

哈利在書中以很大篇幅描述了兄弟間的爭執，他寫道，威廉想要討論兩人關係間整場像雪球般愈滾愈大的災難，但卻又為了媒體而掙扎。當威廉抵達當時哈利居住的諾丁罕郡小別墅（Nottingham Cottage）時，威廉已經「火冒三丈」。

Prince Harry claims William physically attacked him over Meghan Markle in memoir https://t.co/HlY96DVIJS pic.twitter.com/5R2c4DnEgq — New York Post (@nypost) January 5, 2023

而在威廉抱怨梅根後，哈利告訴哥哥，他都是在重複媒體的說法，而自己指望聽到更好的。不過，他說，威廉並不理智，以致兩人互相吼叫。