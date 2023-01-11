哈利在大爆料回憶錄《備胎》（Spare）中無所不爆

薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利在10日推出的大爆料回憶錄《備胎》（Spare）中無所不爆，連老爸每天只穿內褲倒立，都被他抖了出來。

據《紐約郵報》（New York Post）10日報導，38歲的哈利說，查爾斯因為打馬球的舊傷，經常只穿內褲倒立，以緩解經常出現的頸部和背部疼痛。

他說，理療師告訴老爸，這是緩解頸、背經常疼痛唯一有效的療法。於是查爾斯穿著四角內褲，天天都倚著門，或是像熟練的雜技演員般，懸掛在單槓上倒立。

Prince Harry: King Charles did half-naked headstands to manage chronic pain https://t.co/hoUdY72T66 pic.twitter.com/k4WUDdqLAu — Page Six (@PageSix) January 10, 2023

事實上，當哈利在蘇格蘭有50個房間的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）時，很怕敲門，因為他深怕發現，老爸就在門的另一邊穿著內褲倒立。哈利說，「當你把一根手指放在門把上時，就會聽到他從另一邊苦苦哀求，『不！不！別開！老天，拜託別開！』」

不過，目前並不清楚，如今74歲的查爾斯是否還有頸、背長期疼痛的毛病，或是他是否還會半裸持續做倒立運動。

目前這本回憶錄的有聲書正在特價期間，消費者在亞馬遜（Amazon）訂閱有聲書服務Audible的前4個月，每個月只要花5.95美元（約台幣180元），就能聽到哈利張開金口，親自「出賣」王室家人最隱私的秘密。