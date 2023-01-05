威廉和哈利為了梅根嫁進英國王室失和，兩人鬧得不可開交。而哈利預定1月 10日即將出版的大爆料回憶錄《備胎》（Spare）中透露，身為父親的英王查爾斯懇請兩兄弟，別讓他的晚年陷入慘境。
據《衛報》和《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，哈利在書中說，在祖父菲立普親王（Prince Philip）的葬禮2021年4月舉行過後，他和父親及哥哥會面。當時查爾斯站在他和威廉中間，抬頭看他們脹紅的臉孔說，「拜託，男孩們，別讓我的晚年陷入慘境」。
儘管哈利說，家人根本沒有展現與他和解的意願，不過王室消息人士已反駁他的說法，直指查爾斯曾邀他共度耶誕。白金漢宮內幕人士說，儘管網飛（Netflix）的紀錄片播出，梅根夫婦重砲攻擊王室，但他們仍受邀與家人共度耶誕，哈利所說的是一派胡言。這些消息人士甚至說，哈利簡直是厚顏無恥。
文章來源：'Please boys, don't make my final years a misery': Charles's plea to warring William and Harry after Prince Philip's funeral is revealed in Duke of Sussex's bombshell book
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