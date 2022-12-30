在一片敗選因素的檢討聲中，民進黨要重視的不是只有戰犯是誰，還包括更重要的輕諾、不誠信、不重視成本效益的政策陋習。日前國發會「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會即為一個例子，本該補強今年三月公布之2050淨零路徑細節，但記者會竟然只有揭露淨零12項關鍵戰略行動計劃之「簡報」，一度公開的行動報告文本竟悄悄撤下。敷衍、輕諾至此，讓人難以置信。

記者會亮點是補強之前所欠缺之2030階段目標，將減碳目標由相較於基期2005年減少20%，提高至24%±1%，並首次以國家自定貢獻（2030NDC）稱之，大有回應氣候公約決議與遵約要求企圖心；但有關於12項淨零行動計劃實體，成本效益、透明度與究責等制度說明，付之闕如。

至今，公眾只能從「簡報」得知至2030預算近9千億，其中再生能源及氫能、電網及儲能共4185億為大宗；號稱可帶動民間投資約4兆元以上，創造5.9兆的產值。這類口號聽聽就好，即使是立法院預算中心，有審查政府預決算職權，其效益評估報告也不對公眾公開，還能奢望國發會開誠布公、誠信以對嗎？

民可使由之，不可使知之，再問下去牛皮就吹破。2023年政府已編列1500億避免台電破產，在廢核、高天然氣、高再生能源，甚至是9～12%氫能發電情境下，未來支出保證只會更高，這是不重視制度變革，忽視成本分析累積的惡。

從三月到現在，缺乏現況檢討與分析、有效達成目標之制度設計（不只有目標），例如氣候公約要求之「透明度框架」建置，以及履行和實現目標有關之執行、監測、報告、資訊存檔和利害者參與等安排，這些結構性問題未被重視。

除了各部會擠出行動計劃外，淨零路徑最需要的是制度變革，實現責任政治。除弊（光電黑金）興利（綠色就業）外，也要以氣候人權視野，消弭氣候轉型帶來的不正義。

從這樣角度來看，淨零行動計劃之「公正轉型」過於狹隘，沒有處理到因發展先後歷史累積碳排的「矯正正義」（過去）、斟酌人均排放取代總量的「分配正義」（現在），以及未來剩餘碳預算與既有碳排對後代影響的「代際正義」（未來），也沒有注意到2022年氣候大會熱議之「損失與損害」，對於原住民族氣候正義的實質意義，為德不卒。

距離2030年淨零階段目標還有8年，美國有降低通膨法，歐盟有Fit55，台灣氣候變遷因應法仍在朝野協商。在沒有法源支撐下，國發會勉力為之終非正辦，當務之急是盡速補強淨零路徑所缺少之成本效益、透明度與究責等制度設計，融入更完整之氣候正義視野於氣候變遷因應法朝野協商，強化氣候法治的完整性。民進黨檢討敗選，可以從完善淨零行動做起！

（作者謝英士為財團法人環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為副秘書長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※