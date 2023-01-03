「打高爾夫球的人，永遠不知道在打司諾克球的人在想甚麼？」借用五任美國總统文膽的高登的這句話，籲請蔡英文總统出來吹吹風，感受百姓在寒風中的滋味！

為甚麼大多數的人現在活得這麼辛苦？經濟學上的「痛苦指數」是失業率加上通貨膨脹率，台灣的「痛苦情境」卻是薪資低、物價高和房價高之間的差距愈來愈大。68%人的薪資陷在低於平均薪資底下的泥淖中，平民百姓漲薪不容易，中小企業賺錢也很困難。政府上上下下自嗨於GDP成長的表面繁榮，內需市場景氣，即或疫情管制已經舒緩，卻仍低迷不振。

英系立委經九合一選舉大敗，終於敢挺身出來大喊「人民感受，失落多於體諒」，籲請蔡總统把去年超出的4500億普發現金，讓勞苦大衆過個好年。蔡總统能够拿出聞聲救苦的仁心嗎？看來要打很多的折扣！

錢要花在那個刀口上？蔡總统為了這個超出税金的處理提升到國安會的層級，會後強調「錢要花在刀口上」。那些刀口？一是補貼油電價，穩定民生物價；二是補貼房租房貸，減輕人民負擔；三是補助企業，調整產業體質；四是協助中小產業轉型，维持經濟動能。講的都沒錯，但我們再深入一些去看看，不難發現這些刀口都是施政錯誤所致，不根本地去改政策，所有的補助和協助都是頭痛醫腳，而且反會讓稅金超收變成政策買票的私房錢，完全違背了蔡政府口口聲聲的公平正義。

民衆的苦痛是冰冷的數字嗎？英系立委管碧玲表示，68%的受薪階級的薪資少於平均薪資，這是歷年來比率最高的一年。如果以前年全球的「房價收入比」來看，台灣要工作21年不吃不喝，人民才能買得起一戶房子，台灣房價所得比為全球第14高。而去年房價所得比惡化到全球10高之內，更頭痛的是，租金也迭迭漲，百姓買不起房，又租不好屋。

管碧玲說，人民的感受失落多於體諒，希望行政院要用高度的敏銳來迅速因應。英系立委王美惠也在臉書表示，基層民眾飽受房價、物價高漲之累，年關將至之時，人民很需要普發現金。民進黨立委何欣純也說，勞苦大眾期待的是能過好年，在什麼都撥補之餘，就是要普發現金。

蔡政府和民進黨很喜歡講正義，特別是在面對在野黨的資產處理時。針對這次超徵稅金的處理，蔡政府已經被動在先，接續的分配正義和應報正義兩項不能又再失職了！

怎麼說？一是分配正義，分配是要補貼或救助那些受不公平待遇的人們。按此原則，蔡總统講的超徵稅金的四個刀口，穩定民生物價和減低人民負擔，可算真的分配正義；調整產業體質和维持經濟動能，是借名中小企業的假分配正義。

至於應報正義，蔡政府不但要虛心檢討能源、住房、產業和兩岸相關施政錯誤，更要回歸施政的課責原則，懲罰那些應該負責任的政務官了！

（作者為國家公益發展協進會理事長）

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