交通部長王國材日前表示，歡迎百萬陸客來台觀光旅遊；然而，對於日前陸方主動提及，期望蔡政府能優先恢復暫停的多個航點，王國材卻又表示，目前已開放的4個航點載客率都不到5成，「開放更多航點恐無人搭機」，態度似轉趨消極。

無意開放的理由牽強

另一方面，繼金門縣長陳福海和立委陳玉珍赴廈門和大陸官員協商，讓遭禁48天的金酒順利獲得輸陸解禁後，國民黨副主席夏立言8日率團訪問大陸，探討疫後的兩岸交流，包括協助解決台灣農漁產品禁止輸陸等經貿問題。

然而，這兩個行動都遭到民進黨及其側翼惡言批判，稱是與大陸「裡應外合」、「給一國兩制背書」云云。但若不是民進黨政府始終無能與對岸進行溝通，在野黨和民間又豈會被迫擔負起相關責任、為民眾的利益發聲？

值得注意的是，根據台灣美國商會日昨發布的「2023年商業景氣調查報告」，55%受訪會員企業認為台灣政府在2023年到2025年的施政優先事項是兩岸關係，蔡政府一再大內宣的與美國簽訂雙邊貿易協定，其實只占30%，更何況，其實迄今蔡政府在台美雙邊貿易的談判上也沒有實質進展。

民間和美商等明確提出兩岸關係的重要，然而，蔡政府的態度仍消極保守。以擴大兩岸航點和小三通對象來看，顯然政府無意進一步開放。表面的理由是既有的航班還未滿載，再者是顧慮大陸疫情。但這兩個理由都很牽強。

兩岸航班載客率未及蔡政府預期，主要是因為航點和航班少，又遇上春節假期，機票價格漲了好幾倍，不少台商、台生都買不下手，才會造成載客率比較低；而小三通只准許金馬民眾搭乘，難免需求有限。更何況，目前蔡政府仍未開放陸客來台觀光，航班客源不足，當然很難滿載。

談到大陸疫情，中央疫情指揮官王必勝表示，大陸入境旅客採檢陽性率已由每日高峰的25%降至2%以下，持續處於低點，且並未發現新的變異株，因此決定放寬相關措施。然而，蔡政府也僅是自2月7日起全面取消大陸入境旅客唾液篩檢，卻仍然不准大陸觀光客入境，與對疫情更為嚴重的日本和美國，標準明顯不同。

根據衛福部統計資料顯示，2022年大陸入境旅客染疫人數為217人，日本為552人；今年1月，大陸為3人，日本為208人，日本入境旅客染疫人數遠遠超過大陸，然而，政府卻同意在2月4日，台北松山與日本松山包機往返，179名日本觀光客搭包機來台進行5天4夜的旅遊，其間還參觀了人潮眾多的台灣燈會，為什麼政府一點都不擔心疫情可能擴散？

滿足兩岸人民的期望

相形之下，由於今年春節假期很長，在政府不願增加兩岸航點和航班的情況下，不少台商、台幹和台生要求以春節包機形式往返兩岸，以節省交通時間和費用，但蔡政府卻始終未予理會。

近日總統蔡英文多次表示，將對兩岸往來更為開放，既然如此，蔡政府就應該採取實際的行動，除了更進一步開放大、小三通外，也應取消陸客來台觀光的禁令。如此不但可以活絡台灣的觀光旅遊市場，而透過更多互動和往來，也可打破兩岸的冰封關係。

近日美中關係不斷出現新的變化，也牽動台海情勢趨於緊張，大國博弈，台灣難有插手和置喙的空間，但至少可以努力消除或削弱兩岸之間不必要的誤會與敵意，在美中對抗中積極尋求自保之道。

且先不論兩岸民眾和企業的往來需求，遠勝於其他國家地區，政府本應實施更開放、更便民的措施，其實，以目前的情勢而言，蔡政府只要做到以一套標準、公平對待的態度就好。畢竟，自疫情爆發以來，蔡政府的防疫政策對陸客及兩岸航班，一直遠較其他地區更為嚴格，非常不公平，也不合理。

隨著疫情趨援、邊境陸續解封，也給了兩岸展開交流良好的契機，善意與溫暖是兩岸人民的熱切期望，坐而言不如起而行，蔡政府趕快打開禁令，從歡迎陸客來台起手，恢復兩岸大交流吧！