美國國防部印太事務助理部長瑞特納9日表示，由於受到威懾，中國不會在2030年前犯台；同樣在國防部負責政策事務的副部長卡爾則說，沒見到任何跡象顯示大陸可能在未來兩年內對台動武。他們兩人的研判與此前一眾美軍將領和情報官員的觀察明顯有異。

2021年3月，美國印太司令部前司令戴維森在國會聽證會上警告，中國會在未來6年內入侵台灣；戴維森的繼任者、現任司令阿基里諾則警告，中國侵台威脅比大家想像的更迫在眉睫。2022年10月，海軍軍令部長吉爾迪在華府智庫「大西洋理事會」警告，不排除中國侵台窗口可能提前到2022或2023年；中情局局長伯恩斯引用資料說，習近平已下令解放軍必須在2027年之前做好武力攻台的準備，他因而認為，未來10年，時間越往後推移，台海戰爭的風險就越增加。2023年1月，空軍機動司令部司令米尼漢在內部備忘錄中寫道，「直覺告訴我，美中將在2025年開戰；我希望我是錯的。」

以上諸多訊息，整理歸納起來有幾點值得注意：一、所有訊息都在2021年以後出現，且越往後越密集；二、國防部與軍方的研判有明顯不同，後者更傾向於戰爭爆發的可能性；三、不諱言，有些研判根據資料、觀察甚至直覺，而中情局則靠情報。總之，所有這些跡象顯示，台海會否爆發戰爭、何時戰爭，已成為美國各方高度關注的焦點了。

台海會否一戰或何時一戰，除根據情報、資料與觀察外，也可依據理論的分析與形勢的判斷：

一、我早前提出過的「三個均衡理論」指出，當小（台灣內部的統與獨）、中（大陸與台灣的綜合實力）及大（中國與美國在西太平洋的軍事實力）這三個均衡均走向失衡時，台海爆發戰爭的概率即會大幅增加。很明顯，與20年、10年甚至5年前相比，三方面的形勢都在從均衡走向失衡之中。

二、中國大陸形勢，有兩個方面，主觀形勢指的是追求實現統一的意願、意志與決心（比如中國夢）；客觀形勢要看經濟、社會與政治。在長達40年的快速發展後，經濟包括軍事實力已不是問題；社會指的是廣大民意的傾向，企望統一也無懸念；核心關鍵當然更在政治，包括中共針對兩岸統一的總體方略及兩制方案是否已經成熟，當然更取決於領導人對實現國家統一的使命感、意志力與掌握全盤形勢後的關鍵決策。

三、美國形勢，主要看美國綜合國力的變化、美國在國際戰略形勢上的處境及美國國內政局。四、亞太形勢，主要看日、韓、俄、北韓、印度及南海的可能動向與穩定性。五、國際形勢，比如俄烏戰爭的戰況與趨勢。

除了這些，台海戰爭會否爆發或何時爆發，還可觀察一些關鍵跡象，比如美軍在西太平洋的部署是否正從第一島鏈撤向第二島鏈；中國大陸是否積極進行戰略儲備，及針對美國的制裁進行金融資產的調整，還有與俄羅斯是否有新的戰略合作等。最後，當然還不排除有不可測的偶然因素出現。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）