波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天表示，美國總統拜登即將到訪波蘭，屆時將與他討論美國增派兵力到波蘭的可能性，以及延長美軍派駐時間等問題。

莫拉維茨奇在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）中說：「我們正與拜登政府進行討論，延長美軍部隊駐紮波蘭的時間，以及增派兵力等問題。」

他說：「我也非常感謝美方運送新的愛國者系統和其他非常現代化的武器和彈藥至波蘭，因為這在某種程度上代表了兵力的展現，當然這兩者之間息息相關。」

俄羅斯入侵烏克蘭將屆滿週年，拜登預計2月20至22日訪問波蘭。

哥倫比亞廣播公司報導，美國在俄羅斯2022年2月24日揮軍烏克蘭前，就已加派兵力駐紮波蘭，目前約有1萬1000名美軍派駐波蘭。

拜登去年6月表示，美國將在波蘭設立一個新的常駐軍隊總部，以應對來自俄羅斯的威脅。

白宮表示，拜登將與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）及東歐盟友討論烏克蘭相關問題，但沒有親赴烏克蘭的計畫。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120220