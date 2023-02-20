中華隊20日繼續在斗六備戰下月開打的世界棒球經典賽，不過旅美好手張育成並未現身練球，總教練林岳平解釋，由於張育成身體有些不適，今天先在飯店休息，快篩結果是陰性，明天熱身賽可否出賽要再觀察。

張育成昨天在熱身賽先發上陣且有安打表現，不過今天中華隊練球卻沒有看到他的身影。「餅總」表示，今天張育成身體有點不舒服，有拉肚子的情況，但沒有發燒，也有做過快篩檢測，結果為陰性，現在就先在飯店休息。

至於明天對統一獅的熱身賽張育成能否出賽還要再觀察，若不適合出賽就會先休息。中華隊明天先發打序也出爐，張育成並未被排進打線中。

中華隊21日先發打線：

第一棒陳傑憲（中外野手）

第二棒成晉（右外野手）

第三棒吳念庭（一壘手）

第四棒吉力吉撈・鞏冠（指定打擊）

第五棒王柏融（左外野手）

第六棒王威晨（三壘手）

第七棒江坤宇（游擊手）

第八棒林岱安（捕手）

第九棒鄭宗哲（二壘手）

先發投手：江少慶、王維中