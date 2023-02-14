去年底，台積電到美國設廠，「護國神山」被迫搬遷，台灣人很有感。一位外國友人私下告訴我，台積電有國安戰略價值，到美設廠一定要政府同意，那時台北外交圈有種說法，蔡英文完全配合美國，是希望在卸任前安排訪美。

我不相信「蔡英文用台積電換訪美」，並判斷她只是無可奈何，屈從美國意志的說法，也不認為蔡英文的政治風格會走險棋。然而，今年初，蔡英文要安排訪問美國甚至到國會演講的傳言，突然在台北政壇爆發開來。

前民進黨立委郭正亮公開表示，國民黨國際部主任黃介正曾向他透露，「美國國會有些『江湖傳言』，指駐美代表蕭美琴與獨派團體都在忙著『直接邀請蔡英文訪美』而非過境，若所言屬實，中國大陸一定掀桌！」

卸任前訪美，有助於累積國際聲望，符合蔡英文的利益，也是她卸任後的政治資產。除此之外，藉著操作刺激大陸，並使中共反彈，越是有助於鞏固她以後的政治能量。

我們也可以看到其他的斧鑿之痕，例如捷克總統當選人帕維爾上個月30日和蔡英文通話，受到國際高度關注，引發中共跳腳。蔡政府當然用力宣傳，結果帕維爾自己受訪透露，是蔡英文主動邀請通話，輿論質疑此舉有操作詐騙之嫌。

幾年前，一位印度國際學者告訴我，在「抗中」的潮流下，蔡英文一定會成為國際巨星（superstar），卸任後會受邀到英美大國享盡光環。我當時覺得頗難理解，沒想到這幾年美國主導的「反中」聲浪日盛，在美國力挺下，蔡英文突然變得跟烏克蘭總統澤倫斯基一樣，被當成對抗強權的代表領袖人物。

我恍然大悟，之前一直百思不其解：蔡英文在2016年後，諸多違反「法治國」原則的作為，例如成立明顯違憲的不當黨產委員會清算最大反對黨、對不同意見的民眾「查水表」、關中天電視台，侵害言論自由。在這樣的環境下，為何「自由之家」等還是盛讚台灣的「民主」？

答案現在揭曉了，因為蔡英文「反中」，而美國挺「反中」的任何人。所以美國能夠影響的一些NGO、英美語系主導的媒體都會大力讚揚反中的蔡英文政府，無視蔡政府在國內許多違反人權與言論自由的舉措。

這讓我不由地深思：蔡英文的政治利益，現階段究竟符不符合台灣人利益？

外國團體或媒體對蔡政府的文過飾非，並不符合台灣人的利益；藉著操作國際政治刺激中共，引發台海危險，也不符合台灣利益。從過去三十年的歷史發展看來，「兩岸對等、尊嚴往來」、沒有戰爭風險、和平與繁榮發展，才符合台灣人真正的利益。

綠營會說，出訪是我們的自由，何必管中共反應？這是極其顢頇的說法。第一，情勢已然危殆，此時更需要智慧化解，而非逞勇叫囂，藉此謀求個人利益。第二，前總統馬英九卸任前也曾到母校哈佛大學演講，同樣也是風風光光，但是馬秉持「低調，零意外」，贏得了當時美國與大陸政府的信任。

領導人出訪，除了個人光環，更必須符合國家利益。台灣不需要表面的風光，需要的是台灣人實質的安居樂業、長治久安。從這個角度來看，蔡英文如要操作訪美，必須慎思與台灣人的利益是否一致。

（作者為前總統府副秘書長）

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