讓國民黨從去年地方選舉站起來，不是偶然，也不是國民黨有多麼了不起，是要感謝蔡英文。這話不能亂說，看看韓國今天的現實就知道了。

韓國人民頻頻謝謝文在寅。如果不是文在寅執政5年，把韓國搞成四分五裂，怎麼會有今天的政黨輪替和憲政史上首次選出「檢察官總統」來重新整治混濁不堪的國家呢？

感謝蔡英文讓民進黨選舉慘敗，推出「台獨實務者」賴清德擔任民進黨主席領導。不料，賴清德青出於藍，一手提拔的陳宗彥因性醜聞下台。如果沒有蔡英文極力保護的林智堅碩士論文抄襲案，至今台灣選民不會覺醒。

文在寅保護曹國前法務部長偽造文書案過頭，讓韓國選民可以看得一清二楚，戴了偽善面具的權力型濫權何等泛亂，終於新政府的法院實在看不下去，日前判決曹國有期徒刑2年，曹國一家4人，已是第2人要準備坐牢了。

屬於親文在寅政府的「名嘴」金於俊等人，每天在電視節目「胡言亂說」，假造新聞。現在，讓韓國年輕一代知道如何不再受到欺騙，文在寅政府的統計處居然能光天白日下操作房地產數據。如今，金於俊官司纏身，成了全民指責的「共同敵人」。

更有趣的是，前文在寅競選總統時的秘書，前慶南道知事金慶洙動員網軍，貼文計有118萬8千餘件，協助文在寅當選總統。金慶洙判刑2年坐牢後，於去年底特赦出獄，仍然不能公開參與政治活動。

還要感謝文在寅有個愛漂亮又奢侈的老婆，讓韓國太太們點亮新希望。不用自己的錢，可以利用貪腐總統先生的公款，購買數百套服裝和手飾等，卸任後統統包裝帶回家。

如果問文在寅5年的偉大政績是什麼？韓國人民只想到兩個字「無能」。兩韓關係不僅送錢也沒有用，反而被北韓罵成「死豬頭」，也不敢回罵一句，讓韓國人民辛酸，國家面子在哪裡。

現在輪到民主黨代表李在明接受法律制裁了。李在明擔任城南市長和京畿道知識近8年期間的各項土地開發案等，在韓國檢方的全力調查下，真相一一出爐，讓韓國人民眼睛不必每天觀看電視連續劇就感到過癮。這要感謝文在寅培養出前科4犯的李在明當選國會議員，又是黨主席。

韓國明年4月舉行國會議員選舉，以目前選情來看，民主黨支持率滑落至26%，國會議員們忐忑不安。台灣則在明年1月舉行總統、立委選舉，選民熱望改變一下台灣，正如蔡英文所說不能輸給韓國。

日本人說，台灣的事是日本的事。國人應該說，韓國目前發生的事，台灣也照常畫葫蘆，幾乎台韓分不清誰先誰後，陳宗彥接受性招待案和林智堅論文抄襲案等，恐怕是台韓2國的共同點。

換黨換人，韓國先。台灣只能追趕，才能步上真正「民主國家」行列。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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