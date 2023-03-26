宏台斷交前夕，外交部常務次長俞大㵢接受阿根廷《布省資訊報》專訪時「透露」，若非中國干擾，我國早在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯設立大使館了。

俞大㵢痛斥大陸打壓台灣、孤立台灣，另一方面又底氣十足地指出，中國試圖孤立實際上沒有作用，例如英國下議院議員團、德國教育部長都來訪，捷克眾議院議長艾達莫娃也將率代表團訪台，還有來自巴拉圭、科索沃，羅馬尼亞和北馬其頓的代表團不久前也到訪，「事實上台灣的盟友越來越多」。

既然台灣的盟友越來越多，何須在意宏國斷交？何須在意無法與阿根廷建交？只要拚命邀請世界各國政要來訪，盟友越來越多，中國孤立的企圖不就沒有實際作用了嗎？

是否能請外交部公布一下，邀請英國下議院議員團、德國教育部長、捷克眾院議長來訪，已經來訪的巴拉圭、科索沃、羅馬尼亞、北馬其頓等代表團的成本幾何？「成本效益比」又如何？上述訪問團來台提出了那些具體的需求？

更令人好奇的是：美國參眾議員團來訪強銷波音787一事，是否對各國起了「示範作用」？我慷慨金援沒有邦交的立陶宛12億美元，是不是也讓各國興起了「立陶宛何國也？有為者亦若是」的念頭，因而其心嚮往之？這回，美國前國家安全顧問歐布萊恩來台獲頒「大綬景星勳章」，倡言台灣若有百萬人持AK47步槍，中共定然不敢來犯。消息傳出，不知又有哪個國家的代表團，聞風來訪，強銷百萬隻AK47步槍呢？

混跡國際，外交折衝，終究是要付出「代價」的！關鍵全在付出的代價，是否符合成本效益？必有利於吾國乎？所謂「德不孤，必有鄰」，純屬自我安慰、自欺欺人的話術！

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