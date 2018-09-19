大戰艦時代重臨 美將造新一代大型巡洋艦

美國海軍現有的提康德羅加級巡洋艦是上世紀80年代以導彈驅逐艦進行改造而成，是美國海軍唯一操作中的現役巡洋艦級。其主要功能是做為航空母艦戰鬥群與兩棲攻擊戰鬥群的戰情指揮中心，並擔任它們的護衛。（圖／美聯社）

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中時電子報

美國海軍將推出新的擴軍計劃，準備打造首艘「未來大型水面戰艦」，以取代上世紀80年代服役的現役「提康德羅加」級巡洋艦(Ticonderoga-class cruiser)。艦上除要有超大容量以裝置各種新式武器之外，對目前正在發展中的雷射、電磁炮等未來型武器都要預留升級改造空間，同時將設置無人機起降設施，以提高遠距偵察與打擊能力。

據美國《海軍時報》報導，海軍作戰部隊主任辦公室（OPNAV N96）召集了一個「大型水面戰艦需求評估小組」，以確定美國海軍下一艘大型艦艇的功能與需求。根據該辦公室海軍少將柏克索(Ron Boxall)的說法，預計在2023年或2024年購買第一艘巡洋艦。一旦規格與建造相關文件完成，將在明年正式啟動採購進程。

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報導說，新巡洋艦的設計是以無需大幅改造便可輕鬆升級的概念為主軸。此外，未來各種能量密集型武器，如電磁炮或雷射武器，可能會需要大量的電力。由於要承載的裝備非常多，因此尺寸要夠大，才能有成長的空間，而且空間運用還要有足夠彈性與靈活性，以便進行快速升級。

報導說，它還希望艦上作戰信息中心需要設計成移動式，能快速更換或增添大型控制台和電腦，而無需在船體上進行切割孔洞。

此外，新的巡洋艦要容納更大體積的武器裝備。未來艦載導彈射程要更快或更遠，體積也同步增加，艦上的垂直發射裝置必須有足夠空間。

報導還特別提到，未來巡洋艦應該重視大中型無人機的攜帶能力，它們可以「大幅增加戰艦的探測距離和打擊距離」。

柏克索指出，以前海軍曾將史普魯恩斯(Spruance)級驅逐艦改為提康德羅加級巡洋艦，這也是一個可以參考的例子。不過新的巡洋艦還會加入諸如導彈驅逐艦或朱瓦特(Zumwalt)級驅逐艦的部份元素。

(中時電子報)

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文章來源：The US Navy is going to need a bigger boat, and it’s getting ready to buy one

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