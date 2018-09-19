大戰艦時代重臨 美將造新一代大型巡洋艦

2018年09月19日 20:41 中時電子報 盧伯華

美國海軍將推出新的擴軍計劃，準備打造首艘「未來大型水面戰艦」，以取代上世紀80年代服役的現役「提康德羅加」級巡洋艦(Ticonderoga-class cruiser)。艦上除要有超大容量以裝置各種新式武器之外，對目前正在發展中的雷射、電磁炮等未來型武器都要預留升級改造空間，同時將設置無人機起降設施，以提高遠距偵察與打擊能力。

據美國《海軍時報》報導，海軍作戰部隊主任辦公室（OPNAV N96）召集了一個「大型水面戰艦需求評估小組」，以確定美國海軍下一艘大型艦艇的功能與需求。根據該辦公室海軍少將柏克索(Ron Boxall)的說法，預計在2023年或2024年購買第一艘巡洋艦。一旦規格與建造相關文件完成，將在明年正式啟動採購進程。

報導說，新巡洋艦的設計是以無需大幅改造便可輕鬆升級的概念為主軸。此外，未來各種能量密集型武器，如電磁炮或雷射武器，可能會需要大量的電力。由於要承載的裝備非常多，因此尺寸要夠大，才能有成長的空間，而且空間運用還要有足夠彈性與靈活性，以便進行快速升級。

報導說，它還希望艦上作戰信息中心需要設計成移動式，能快速更換或增添大型控制台和電腦，而無需在船體上進行切割孔洞。

此外，新的巡洋艦要容納更大體積的武器裝備。未來艦載導彈射程要更快或更遠，體積也同步增加，艦上的垂直發射裝置必須有足夠空間。

報導還特別提到，未來巡洋艦應該重視大中型無人機的攜帶能力，它們可以「大幅增加戰艦的探測距離和打擊距離」。

柏克索指出，以前海軍曾將史普魯恩斯(Spruance)級驅逐艦改為提康德羅加級巡洋艦，這也是一個可以參考的例子。不過新的巡洋艦還會加入諸如導彈驅逐艦或朱瓦特(Zumwalt)級驅逐艦的部份元素。

(中時電子報)