美空軍計劃增加74個戰鬥中隊 以應對與俄中衝突

美國空軍計劃將312個戰鬥中隊擴充到386個，增幅高達23.7%。圖中為F-35戰機與飛行員在演習中預備起飛。（圖／美國空軍）

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中時電子報
美國空軍部長希瑟威爾遜應邀在空軍協會發表演說《我們需要的空軍》，指出為應對俄中等軍事強權挑戰，美國空軍需要大幅擴增。（圖／美國空軍）

美國空軍部長希瑟．威爾遜(Heather Wilson)呼籲，為預備將來與中國、俄羅斯等軍事大國對抗，美國空軍計劃大幅擴充空軍戰鬥中隊，預計從目前的312個增加到2030年的386個，擴充幅度高達23.7%。

據美國《空軍時報》報導，為因應五角大樓今年稍早公佈的國防戰略，美國空軍在這項已籌劃了半年、名為《我們需要的空軍》提案內，闡明了空軍的作戰目標以及獲勝途徑。這些目標包括保衛國土、保持核威懾力量、對抗擁有核武的流氓國家以及塔利班和伊斯蘭國等暴力極端主義分子，同時將主要戰爭威脅從極端主義份子轉移到軍事發達國家。

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報導說，威爾遜在一次空軍協會的演說中指出，上週俄羅斯進行動員30多萬部隊的大規模軍事演習，中國展示首艘航空母艦並在南海進行島嶼軍事化，擴大其長程轟炸機的覆蓋範圍。威爾遜強調，看清楚這些事實，這就是為何國防戰略明確指出美國已回到一個新的大國競爭時代。

威爾遜重申，目前美國空軍的規模還不足以應付目前所有的任務要求，尤其是空軍最基本的戰鬥單位──戰鬥中隊──仍相當不足。

美國空軍發言人斯特凡尼克(Ann Stefanek)說，空軍現在有大約67萬人，包括現役軍人、預備役、警衛和和平民雇員。2023財政年度結束時，總數大約會增長到68.5萬人。如果空軍擴增的需求獲得國會批准，新增加的74個的戰鬥中隊將增加4萬名軍人與平民雇員。到2030年擴增計劃全部執行完成時，預計空軍總人員會增長到約72.5萬人。

戰略與國際研究中心(CSIS)的國防預算分析師托德．哈里森(Todd Harrison)指出，中隊增加近24％將需要大幅增加預算，而空軍預算在2019財政年度約為499億美元。

(中時電子報)

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文章來源：Air Force calls for 74 more squadrons to prepare for possibility of war against major power

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