美情報機構：俄將為新戰略潛艇裝備高超音速導彈

俄羅斯第4代核動力彈道導彈潛艇北風之神-2。（圖／北德文斯克造船廠)

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中時電子報

熟悉美國情報機構報告的消息人士指出，在2020年俄羅斯開始將高超音速武器列裝部隊後，俄國海軍也準備將高超音速導彈配備在新型戰略潛艇北風之神-2之上，並於2024年進入完全戰備狀態。

被俄羅斯聲稱為「無法防禦的」超高音速武器，連美國軍方都承認目前對此尚未研究出抵禦的方法。除了空基、陸基與海基發射之外，俄羅斯再宣布將裝備在最令人忌憚的戰略潛艇上。這是由於其他三種發射方式都飛行距離較遠，能有較充足的反應與攔截時間，如果裝備於行蹤隱密的潛艇上，可能在接近美國本土的海底發射，如此將使得原就難以防禦的超高音速武器如虎添翼 。

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據CNBC電視台引述這位匿名消息人士的話說，為了裝備高超音速導彈的潛艇能形成足夠的威懾作用，在2024年前俄羅斯計劃將新型潛艇的數量增加至8艘，為加快潛艇的建造，俄國海軍已決定先削減部分水面艦艇的數量與裝備來為戰略潛艇籌措經費。

消息人士說，新型潛艇「北風之神-2」(Borei- II)或稱「北風之神-A 」(Borei-A)級潛艇，是俄羅斯第4代核動力彈道導彈潛艇，計劃加入俄羅斯海軍的北方艦隊和太平洋艦隊。若與美國相比較，擔任戰略核潛艇任務的是美國海軍的俄亥俄級潛艇，目前有14艘，是世界上最大的戰略核潛艇艦隊。

北風之神-2是冷戰後俄羅斯開發的最強潛艇，配備20枚布拉瓦(Bulava)洲際彈道導彈。每個布拉瓦導彈攜帶100至150千噸的多目標核彈頭，威力相當於投在廣島原子彈的10倍。更重要的是，每個布拉瓦導彈能夠裝置多達10枚核彈頭或高超音速武器。相當於每艘北風之神-2潛艇能發射多達200枚高超音速武器，這是美國目前無法防禦的重大威脅。

CNBC報導指出，高超音速武器可以以5馬赫或更高的速度飛行，其中包括「匕首」(Kinzhal)導彈與「先鋒」(Avangard)高超音速滑翔器，其中匕首導彈已經在米格-31戰機上成功測試地了12次，將於2020年開始裝備部隊，首先將安裝在圖- 22M3型轟炸機上。

俄羅斯總統普丁自今年3月宣布高超音速導彈等多款尖端武器即將完成後，距今已達半年。美國軍方多次對於俄國高超音速武器的威脅表達高度憂慮，美國戰略司令部司令海頓（John Hyten）將軍曾對參議院軍事委員會表示，美國目前沒有任何可以抵禦這種武器的措施。五角大廈不久後也表示，在中國也加緊研發高超音速武器之後，美國將被迫加入這場軍備競賽。

(中時電子報)

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