台灣虐童案1年6萬件 李家同：不能再忽視貧困

2018年09月27日 00:02 中時電子報 莊楚雯

近日新竹發生3歲小男孩被虐待的事件，震驚社會。今清大榮譽教授李家同在臉書PO文，光是去年通報的虐童案高達6萬件，讓人省思為何台灣會有這麼多的虐童案發生？李家同認為，雖然答案不只一個，但虐童事件多半發生在「低收入戶家庭」，「掃除貧困不是一件簡單的事，但是我們總不能不關心。」

李家同說，據衛福部資料顯示，台灣去年虐童報案件數高達6萬件，最近幾件虐童案也令他非常傷心「可是不難發現，這些虐童案發生的家庭，通常是低收入戶。並不是說低收家庭一定會發生這種不幸，可是在我們的社會裡，低收入戶絕對是比較容易有這一類不幸。」

李家同談到，過去農業社會相當多是低收入戶，日出而作、日落而息，雖然收入不高，但是生活中沒有令人煩惱的事。但現代社會不一樣，住城市裡面享受便利，但房租高、收入低，有了孩子後開銷變大，「再加上工作不穩定，例如打零工的人，今天有收入，明天可能沒有，在這種情況下，容易情緒失控，而虐待兒童多半是因為情緒不好所引起。」

李家同分享，即使美國都承認有貧困問題，詹森總統就曾提出大社會想法，向貧困宣戰。據法國政府統計，有40%法國人是在貧窮線以下，法國總統馬克宏提出六十億歐元反貧困計畫，高喊「不能讓貧困成為世襲」。

李家同最後提醒，虐童案應該使台灣社會也關心國家貧困問題，「掃除貧困不是一件簡單的事，但是我們總不能不關心」，而且很多社會上不幸的事情，都與貧困拖不了關係。

(中時電子報)