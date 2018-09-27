美媒：川普政府秘密籌劃大規模反中國攻勢

彼得．納瓦羅(右1)是美國總統川普(左1)的首席貿易政策幕僚，被認為是美國對中政策的超級鷹派。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

據白宮內部2名參與敏感內部會議的消息人士表示，川普政府計劃在近幾周內再發動一場針對中國的全面性抨擊行動，重點在於揭發中國對於美國國有和私營企業進行敵對行為，並公布多項相關證據。同時隨之而來的，將是一連串的貿易與關稅懲罰措施。

美國新聞網站Axios報導，這場針對中國的大規模抨擊行動包括言辭上的攻擊與實質上的動作，參與的美國政府人士上自白宮(由國家安全會議高級官員領導)下至財政部、商務部和國防部。一名白宮官員同時指出，「我們不是只要對抗俄羅斯，而是俄羅斯和中國一起來。」

翻臉了！川普：跟習近平已不再是朋友
歐洲央行：全球貿易戰升級 美受傷將超過中國

報導說，白宮計劃公佈有關中國對美國公共和私營部門敵對行動的新信息，並採取反制行動。這些敵對行動包括中國進行網路攻擊、干預選舉和產業戰爭（例如盜用知識產權）等方面的「惡意活動」。

消息人士說，美國政府已經整理出大量數據用以支持對中國的指控。「我們將展示中國人如何滲透進美國，以及我們如何對付他們。」他補充說：「推動此事的主要力量來自國家安全機構，像網路攻擊問題就持續出現在總統每日簡報當中。」

報導指出，美國政府官員一直未解釋為什麼現在要掀開與中國貿易的問題，多年來，中國在貿易和網路問題上一直都是很具侵略性。現在川普已經與中國進行貿易戰。但川普在言辭上仍對習近平保持友善，還希望在諸如北韓等問題上進行合作。川普在這次對中國的言辭攻勢中扮演的角色尚不清楚，但一位熟悉這次行動的消息人士稱，川普已經對攻擊行動開了綠燈。

報導認為，川普可能繼續對習近平採取比較積極的態度，表面上維護彼此關係，然後把最激烈的言論交給像納瓦羅(Peter Navarro)這樣的鷹派去放炮。納瓦羅是美國經濟學家，目前是川普首席貿易政策幕僚，擔任貿易和工業政策主任與新成立的白宮國家貿易委員會主任。他原任教於加州大學爾灣分校，曾出版多本知名著作，其中包括《致命中國》一書。

(中時電子報)

陸拒絕美艦訪問香港 表達對美連串作為高度不滿
川普在聯合國指控中國試圖干預美期中選舉

文章來源：The Trump administration's secret anti-China plans

迎接登月50年 正在修復阿姆斯壯… 麥當勞塑造健康形象　美國商品不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。