北農回應豪華歐洲考察團 每人團費12萬7千眷屬自費

2018年09月28日 11:28 中時電子報 邱文秀

北農總經理吳音寧率團歐洲12日考察行程曝光。(消息人士提供)

北農總經理吳音寧下月初將帶團歐洲12日考察豪華團行程曝光，下機第二日計畫將參訪紅燈區。消息露出後，北農發出新聞稿回應每人團費為127000元(兩人一室)。眷屬11人均為自費。歷屆董監事會均有安排出國考察行程，這是依慣例辦理，盼外界勿過度渲染。

北農將於10/2日至12日派團赴歐洲考察，北農發出新聞稿回應，台北農產董監事荷德法農產品批發市場考察團，將於10 / 2 (二) 從桃園機場出發，飛抵荷蘭阿姆斯特丹機場；返程10/12 (五) 由巴黎戴高樂機場飛回桃園機場，以下再做幾點說明:

一、此團依據107年事業計劃辦理，經公司編列預算，均由董事會決議通過。

二、此團人數為36人，其中董監事、顧問及總經理計20人，眷屬11人、公司隨行人員5人，

每人團費為127000元(兩人一室)。眷屬11人均為自費。

三、農產品批發市場的主要考察行程包括10/4荷蘭阿什米爾花卉拍賣市場考察、鹿特丹最美的拱型市場Markthal考察、10/5德國科隆、海德堡、史特拉斯堡、10/9 法國漢吉斯國際批發市場考察等。

四、考察團除了考察其他國家農產品批發市場經營管理與進步，做為第一批發市場改建的參考與學習之外，也兼有慰勞董監事對公司的奉獻與辛勞之用意，因此，除了批發市場的考察，也有安排當地自然人文景觀與城市特色行程。

五、歷屆董監事會均有安排出國考察行程，這是依慣例辦理，盼外界勿過度渲染。

(中時電子報)