數理能力，請從幼兒時期開始培養

2018年10月01日 09:16 中時電子報 綜合報導

宛樺的媽媽第一次帶著兩歲多的宛樺來到KUMON教室，原本以為他會坐不住，無法集中精神，但老師運用豐富的肢體動作、生動及平易近人的引導，成功吸引宛樺的學習興趣，讓媽媽感到非常驚喜。

輔導老師一開始將連連看的概念帶到數字裡，用描繪的方式帶領孩子學習數字，並且拿出數字磁鐵盤，請他配對看看。一開始2跟5會搞混，多排幾次後，媽媽發現宛樺進步了很多，除了手指協調能力比較好，記憶力及注意力都有提升，重點是他覺得很好玩，沒有被逼迫學習的感覺，回到家以後甚至還一直想玩數字盤。

媽媽發現輔導老師會從小細節來觀察孩子對數學的敏銳及推理邏輯，並以鼓勵、遊戲的方式引發孩子的興趣，了解孩子的數學能力，安排符合程度的教材學習。一開始，宛樺還無法正確握筆，但媽媽看到孩子願意試試看，在運筆過程中慢慢練習、調整，從直線、橫線、斜線、彎曲的曲線，漸入佳境，進階至描繪數字、學習數字、練習數數、培養數感，每一頁教材，輔導老師都耐心引導，鼓勵宛樺學習，讓他覺得學習很有趣，願意做得更好。

現在宛樺已經能夠循序漸進，由數與量到加減法到乘法概念，再導入數字卡教具的觀念，把這些抽象數量內化成自己的能力，短短五個月的時間，學習進度就跳了兩個階段，讓不讀幼兒園的宛樺可以全方位地學習。

宛樺之所以小小年紀就對數字這麼敏銳，學習又很快速，是因為在幼兒時期，建立「數的概念」對孩子將來的邏輯思考、認知概念有很大的幫助。數的概念包括數字、數量、測量、比較、分類、形狀等，時常陪伴孩子留意生活環境中的數學訊息，給予學習的機會與刺激，都有助於他們對數字的掌握能力。

孩子會開始想要觸摸嘗試，會充滿好奇想探索新事物，當孩子想要學習時，KUMON透過引導方式，逐步開啟孩子學習的興趣及潛力，透過6A、5A圖案(數學教材分級6A～Q，共22階段)和故事豐富多元的教材，搭配數字盤的操作，能夠培養孩子數字認讀及數數的能力，提升數序的概念，建構未來的數學基礎。

(中時電子報)