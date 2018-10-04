冷處理長腿妹緋聞！尤秋興年近半百渴望結婚生子

尤秋興（左）、顏志琳下月將赴台中舉辦演唱會。（麗寶國際提供）

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動力火車下月將赴台中舉辦演唱會。（麗寶國際提供）

動力火車將於11月在台中的全新賽車場舉辦演唱會，4日記者會上，尤秋興對於之前被拍到開名車載長腿辣妹一事，低調表示希望保護身邊的人，不想公開討論私事，「我在感情上比較低調，所以一直冷處理」，追問是否將對方視為女朋友？尤秋興說：「你們（媒體）說是什麼就什麼（關係）吧！」年近半百的他自認這輩子一定會結婚生小孩，努力向已婚生子的顏志琳看齊。

動力火車與S.H.E同門，問及師妹離開華研一事，兩人異口同聲表示從沒想過離開待了20年的華研，但尊重師妹決定，「畢竟她們三個能力都太強，想做很多自己想做的事，（與S.H.E）日後還是有機會合作」，謙虛自嘲是能力不夠所以無法離開公司；至於S.H.E出走導致華研股價爆跌，動力火車表示：「她們實力太強、影響力確實很強大，但股價本來就會上上下下，這樣（股民）就可以進場，再多買一些（股票）。」

對於下月首赴賽車場開唱，該場地比北高巨蛋大、演唱會舞台設計更寬廣，尤秋興與顏志琳不擔心屆時在台上兩邊跑考驗體力，反而擔心忘詞，自嘲「歌還要再練熟一點」，希望主辦單位屆時多安排提詞機。演唱會門票6日中午12點於全家超商及KKTIX開賣。

(中時 )

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