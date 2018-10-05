台北》府院黨都「挺柯」柯P卻說「我累了」

2018年10月05日 11:15 中時 張潼

台北市長柯文哲被指控有助長大陸活摘器官、帶病人至大陸器官移植等嫌疑，但不少人認為這些指控都是綠營為選舉故意操作，府院黨近日則陸續出面發表「相信柯文哲」論述，行政院長賴清德今早被問到相不相信柯，也明確回答「對」，盼望止血意味濃厚。不過，柯昨天受訪時直言自己現在不肯相信民進黨祕書長洪耀福了，今他又被追問是否因府院黨態度而相信此次事件與綠營無關？但柯只回說「我累了。」

賴清德今早受訪時明確表態相信柯文哲在此次事件上的態度與說法，對此，柯文哲表示，賴是醫界的又是成大出來的，「能說他不相信嗎？」至於賴清德說法一出，柯以及社會大眾是否就會相信「葛特曼案」與民進黨無關？柯沈默數秒後說「我累了」。

媒體追問之下，柯文哲才進一步無奈地說，不是不相信他啦，但算了，「我昨天覺得好累，大概太晚睡了」。他說，不曉得怎麼講，在醫界的都很清楚這是怎麼回事，但這也是台灣整個政治…不能期待國家一次就完全進步，但應該會在一次又一次選舉中越來越好啦」！

針對府院黨都幫他說話，柯文哲認為，這種（議題）不容易打，因為太明顯了，醫療的東西有就有、沒有就沒有。有時候做政治操作的人對醫療不了解，所以自以為很高興在那裡打，但是對專業人士、出身醫界的，知道這太離譜了，只能說他們選錯題目。但他也說，雖然醫界看起來太離譜，但放在媒體操作下，對醫療不了解的人還是有作用。

媒體最後詢問，是否覺得民進黨4年前後立場都沒變過？柯文哲嘆說，還是有些人靈魂交換啊！

(中時 )