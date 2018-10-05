天龍座、南金牛座、獵戶座流星雨點亮10月夜空

2018年10月05日 12:02 旺報 廖慧娟

大陸中國科學院紫金山天文台發布10月天象，預告從10月6日起，天龍座Draco、南金牛座Taurus和獵戶座Orion將先後上演3場浪漫的流星雨，照亮北半球的秋日夜空。

率先登場的是10月6日開始的天龍座流星雨，也被稱為賈可比尼流星雨Giacobinids，屬於慢速流星雨，以每秒21公里的時速在夜空呈現，出現在每年的10月初，最佳的觀測日期在10月7日至9日，而最佳的觀測時間則是天剛黑的數小時內。今年最佳的觀賞期落在8日天黑後至9日天亮前。

據了解，1933年和1946年，天龍座流星雨曾出現過每小時成千上萬顆劃過天際的「流星暴雨」，燦爛奪目，成為20世紀最令人印象深刻的流星暴雨之一。

南金牛座流星雨，就是金牛座流星雨的南支，北半球秋冬季節固定發生的小流星群，其活動時間非常分散，活躍期長達2個月，10日前後是觀賞期，活動速度較慢而且流星較多，非常適合剛入門的天文愛好者觀測。

最令人期待的是被稱為世界「七大流星雨之一」的獵戶座流星雨，10月底壓軸登場，10月21日至22日日出前是極大值，只要天空清澈，觀測者可以憑藉肉眼看到顆顆流星綻放夜空的美麗畫面。

獵戶座流星雨是由著名的哈雷彗星造成的，哈雷彗星每76年就會回到太陽系的核心區，碎片散佈在彗星軌道上，從而形成了獵戶座流星雨。除流星速度快、亮流星多之外，峰值流量持續時間較長也是獵戶座流星雨的主要特點。

(旺報 )