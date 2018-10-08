2018年10月08日 16:04 中時電子報 綜合報導

「我最討厭數學！」對許多孩子來說，這句話是他們由衷的心聲。到底該怎麼做，才能幫助孩子打敗數學大魔王，甚至喜歡上數學呢？

仔細回想我們學習數學的歷程，不難發現數學的學習是有次序的，加法之後是減法，然後才學乘法和除法。如果不會加法與減法，就不會二位數以上的乘法與除法。也就是說，如果在某個階段沒有學好的話，繼續往下學習就會感到很辛苦。

為了不讓孩子被學習的難度困住，KUMON數學的目標在於提升孩子的計算力，並以能順利學習高中數學為目標。不管是什麼程度的孩子，一定會有「到這裡為止我會」的地方，這個時候，只要讓孩子從擅長的地方重新開始，反覆給予充分的練習，就能夠幫助他們奠定紮實的基礎。當孩子已具備進階學習的能力時，自然就能順利往下學習，不再畏懼數學，成為樂於接受挑戰的孩子！

從幼兒園大班就開始學習KUMON數學的秉元，在專業教材與老師用心的引導下，小學六年級時已經學到高中數學的程度。在學習KUMON的過程中，他的數理能力一點一滴地增強，並養成自動自發的學習精神和態度。此外，在超越學年學習的餘裕之下，他不僅在各求學階段都名列前茅，輕鬆考進高中數理資優班，還有許多時間彈鋼琴、學畫畫，更重要的是擁有充足的睡眠時間，不必承受熬夜讀書的苦悶，能夠妥善規劃自己的學習時間，更有效率地掌握自己的學習。

如今，秉元順利錄取了美國伊利諾大學香檳分校電腦系，將繼續帶著KUMON公文式教育所培養出來的自學自習能力及滿滿的自信，積極而勇敢地開拓屬於自己的人生！

(中時電子報)