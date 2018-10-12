桃園》許信良胞弟許國泰：有風骨的人都會跳出來反民進黨！

蔡英文總統。（中時資料照片）

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中時電子報

年底桃園市長選舉，民進黨前主席許信良胞弟、前綠委許國泰，力挺遭國民黨開除黨籍的楊麗環，並擔任楊的競選總幹事。他感慨，民進黨當初創黨理想，現在已撕毀！凡是有風骨、有理想的人都會跳出來反民進黨。

退休並淡出政治圈的許國泰表示，自己是民進黨創黨元老之一，當初反對國民黨獨裁、反對多數暴力，而現在民進黨執政，就是多數暴力，當初它的創黨理想，現在已撕毀！力挺楊麗環也是秉持這樣的理念。這次會願意答應幫楊麗環，就是看好楊為桃園拚經濟的決心，好比國民黨高雄市長參選人韓國瑜到高雄也是拚經濟，讓高雄擺脫「又老又窮」。

許國泰強調，民進黨若真的用心在照顧百姓，提出的政策就會被接受。但蔡英文上台做的第一件事，先弄同性婚姻、接著處理國民黨的黨產、又大砍軍公教年金，把人弄到仇恨，現在再推什麼政策都沒有用了。像黃煌雄請辭促轉會主委就是一例，凡是有風骨、有理想的人都會跳出來反民進黨。

許國泰也批鄭文燦，在桃園執政4年，只看到花大錢討好選民，卻不見桃園有任何長遠施政規畫。據中評網報導，鄭文燦更質疑，鄭文燦或許可以用灑錢補助，結交1萬人，影響10萬選票，但可能拿到軍公教選票嗎？拿到好處的人，通常不敢得罪現任者，被「收買」的1萬人，真的全都挺鄭文燦嗎？

(中時電子報)

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文章來源：中評網

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