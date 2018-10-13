建中生赴陸綠委提《反滲透》立法 民進黨怕了？

民進黨立委陳明文。（圖／本報資料照，鄭任南攝）

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中時電子報
/綜合報導

號稱台灣高中第一學府的建國中學，日前傳出受大陸山東濟南市台辦邀請，將赴陸參加為期八天的參訪活動，對此，民進黨政府藉親綠媒體，鋪天蓋地報導大陸對台統戰活動，隨後綠營立委更開始倡議《反統戰暨反滲透法》要反統戰，來防止大陸滲透。

據悉，建中師生將於11月4日至11日赴陸參加「齊魯風．兩岸情」為期八天的參訪活動，學生僅需負擔些許費用，其他部分陸方落地招待，建中校方也准學生以公假前往。消息傳出後，國安人士透露，大陸統戰早已滲透到我各級學校。綠委更直指大陸「第五縱隊」以超乎想像的廣度和深度鑽進台灣社會，和政黨、社團、媒體乃至黑道相互配合。

陸委會主委陳明通日前表示，居住證申領問題，台灣政府「寬容對待」民眾因為經濟與生活考慮而領證，但嚴防中共政治意圖。台灣傾向修法，要求領證者申報，並「適度限縮領證者的被選舉、服機敏公職的權利」。

早在2017年2月民進黨籍立委陳明文等人，以共諜案為由提出《反滲透法》倡議，但社會爭議頗大，最後不了了之。時隔一年又以建中學生被統戰為理由，再度提出《反統戰暨反滲透法》。

至於何謂假新聞？何謂配合大陸統戰？若由民進黨政府來當裁判認定，實屬沒有公信力，若媒體不自律，自然有市場競爭機制和同業可規範，而配合大陸統戰和危害國安部分指控，仍需以萬分警慎面對，憲法保障言論自由，不能因立場不同就隨意指控，很顯然民進黨政府想凌駕司法，如同促轉會、黨產會一般「東廠化」，否則，建中學生只是到大陸玩幾天，需要怕成這樣？

(中時電子報)

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