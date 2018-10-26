板橋女王劉美芳 打理生活也靠APP

2018年10月26日 21:21 中時電子報 綜合報導

智慧型手機以及相關穿戴設備的日益普及，除了硬體設備的不斷進步外，軟體的發展逐漸人性化以及生活化，讓科技與生活無間的結合。手機應用程式有硬體升級的配合，從日常生活到各大專業領域皆能顯著的提高人麼生活的便利性與多樣性；新北市議員板橋女王劉美芳也在節目上大方分享，其實從日常的記帳到最重要的行事曆，現在都仰賴手機APP，因為不管是記事、分類、通知等都非常的方便。

在人手一機的時代，林朗滿目的手機APP產品不段推陳出新，抓住現代人時間相對稀少的剛需，帶入互聯網的應用場景等，希望能夠幫助人們更有效率的解決眼前問題、滿足當下需求。在節目中介紹的APP軟體大致上為資源整合平台、修圖軟體、辦公軟體。其實不難發現多數民眾使用的軟體多有以下特點：極小化搜尋成本、解決資訊不對稱、簡單好上手、使用者體驗相當高等，此外如何整合多數使用者的需求極大化流量並且提高轉化率，從各個節目來賓的對談過程中其實不難發現APP的即時反饋以及有效地替使用者節省時間，此二特點幾乎成為所有被推薦APP的主要原因。

模特兒子筑則說女生最實用的APP其實還是拍照與修圖軟體，有比較簡便的一鍵模式APP，或是對照片比較要求的話，也可以使用PhotoShop的手機板，可以達到比較專業的效果；文青網紅佩諭則表示GOOGLE所有系列的APP他都非常愛用，從翻譯、行程、雲端硬碟甚至看新聞等，幾乎生活全包，而且還有特定的一些主題的文章，GOOGLE上面也非常完整。

另外，節目中主持人與來賓所談及的痛點幾乎涵蓋了多數人在日常生活中的瑣事，這也暗示未來在深度學習網絡日益完善後，傳統在處理日常瑣事的行業將迅速被智能應用所取代，例如文書工作、記帳、日程表、繳費轉帳、資訊推播等，而這些產業的顛覆也歸功於使用者在相關APP上所留下的相關資訊，進而讓開發商能夠更準確的滿足用戶需求，因此好用的產品會更好用。

最後，在這些APP逐漸成為人們生活中不可會缺的得力助手時，手機作為一種載體也將在未來人機互連的時代與這些APP在虛擬與現實的生活中徹底翻轉人類自工業革命以來的生活型態。

(中時電子報)