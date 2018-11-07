陳其邁「暖男」全是假的 徐巧芯回憶：當天那副嘴臉

2018年11月07日 18:38 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長選戰瞬息萬變，民進黨候選人陳其邁極可能「贏局賭到輸」，陳其邁開始主打的「暖男」形象，已經開始改變選戰策略，「大砲問政」再度頻頻出手。但也摧毀所謂「正義溫暖」形象，打臉支持陳其邁的人「溫文儒雅」說法候選人。對此，國民黨台北市議員候選人、馬英九辦公室發言人徐巧芯回搜記憶指出，陳其邁高傲、狂妄才是真正的他。

徐巧芯在臉書表示，想起2015年發生的事。當年，總統大選前夕，民進黨遲遲不願辯論，甚至不知道是誰放了一篇新聞反過來指責國民黨不辯論。所以她寫了一篇回應，還原當時的過程。代表民進黨談要不要辯論的，就是陳其邁（以及現任總統府發言人黃重諺、阮昭雄身為發言人也在場但較為溫和理性）。這篇文章，講的就是他。

陳其邁為了替蔡英文逃避辯論，在辯論會協調會當中處處刁難，最扯的是有一次竟然等到大家都發言取得共識以後，陳其邁又回到原點討論，一副剛才什麼都沒發生的樣子。在場的媒體敢怒不敢言。或許是因為沒人敢得罪委員。

徐巧芯表示，她第一次見識到「耍官威」到底是怎麼一回事，也因為如此，當天陳其邁那副官僚的嘴臉，她始終不能忘懷。

陳其邁從主打「正義溫暖」形象變成「犀利大砲」攻勢，除打臉民進黨為其塑造「暖男」形象，更印證徐巧芯所說，「有些人假裝了一輩子的溫文儒雅，但碰到危急時狗急跳牆才真正讓大家看透他的個性。」

(中時電子報)