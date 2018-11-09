基市議員建議款最大戶　徐莉莉「正面肯定！」

根據商周公布的最新全台市議員2015至2017年度配合款大戶，基隆市前2名分別是親民黨籍議員徐莉莉（圖右）、民進黨籍議員施世明（圖左）。（翻攝自徐莉莉、施世明臉書）

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根據商周公布的最新全台市議員2015至2017年度配合款大戶，基隆市前5名分別是中正區議員徐莉莉、中山區議員施世明、副議長蔡旺璉、仁愛區議員張芳麗及議長宋瑋莉，徐莉莉總計使用經費736萬、件數30件，高居基隆市議員之冠，份額甚至超越議長及副議長。對此，徐莉莉則表示「正面肯定！」

每年全台地方預算中，約有40億元是所謂「議員建議款」，也就是縣市政府編列，供地方議員、里長提基層建設案、補助案時撥用的經費。但根據審計部與監察委員調查報告指出，配合款有地方民代的「小金庫」之嫌，也可能成為議員固樁的手段之一。

基隆市將這筆預算編列在民政處下，議員可透過民政處建議市政府，加強特定鄰里建設，經民政處傳達後，若市府也同意，就可以使用「議員建議款」去做。

「這是一個正面肯定！」議員徐莉莉表示，她積極建設中正區，建議款多數用在學校、鄰里建設，包括禮堂、和平國小智慧教室等，讓師生都能受惠。

她說，每個議員的建議費額度都一樣，但她希望中正區可以快速發展，所以只要有民眾前來請託，她幾乎都會答應，自詡是幫助社區發展的「大工程師」。

名列第二大戶的施世明得知後也說「覺得很好」，很多地方都需要議員爭取地方基層建設，議員比市政府更了解。記者詢問將經費用於哪些建設？他則表示，基隆每個地區都有，但詳細名單還要再去查。

基隆市民政處長王榆森指出，「議員建議款」實際名稱應為「零星工程預算」，基市每年編列約1億預算。議員向各機關提出建議後，彙整至民政處，民政處再視實際需求來予以施作。

(中時 )

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