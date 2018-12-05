藍正龍、曾之喬、劉冠廷前進新加坡long stay

2018年12月05日 21:02 中時 林淑娟

(左起)劉冠廷、陳泂江、沈琳宸、陳羅密歐、藍正龍。（拙八郎提供）

跨國戲劇作品《你那邊怎樣／我這邊OK》，12月5日在新加坡電視節盛大舉辦媒體記者會，藍正龍、劉冠廷與新加坡演員陳泂江、陳羅密歐、沈琳宸首度在媒體前合體亮相。藍正龍、陳泂江兩位影帝級的實力派男神，將有精采對戲切磋。金鐘新科男配角劉冠廷則是第一次參與跨國作品拍攝，也是第一次到新加坡。陳羅密歐、沈琳宸主動展開友誼，約定要當地頭蛇，帶劉冠廷去找新加坡好玩好吃的，劉冠廷直呼：「非常期待。」也已經準備好和曾之喬long stay新加坡。

藍正龍對新加坡最有感的，就是熱帶國家的熱情，31℃的氣溫讓他直呼：「好熱！」因為明年2、3月將在新加坡長時間拍攝，他先跟當地工作人員探聽：「到時候會冷一點嗎？」其實12月的新加坡已是當地很涼爽的氣溫，他已做好抗熱的心裡準備。藍正龍抱著學習心態來到新加坡，也期待與新加坡演員合作，他笑說：「新加坡人大部分英文都很好，很羨慕他們！」

新加坡演員們對於合作也非常期待，陳羅密歐的場次都在台灣拍攝：「會在台灣生活幾個月，和台灣朋友合作，期待擦出不一樣火花。」且他的角色能間接遊覽台灣各處，也算是邊工作邊遊山玩水，讓一旁陳泂江聽了超羨慕，直問：「我也有嗎？」

《你那邊怎樣／我這邊OK》將在台灣和新加坡兩地實景拍攝，是雙方製作的大融合。此劇獲得文化部3800萬輔導金補助，藍正龍、劉冠廷5日和新加坡新夥伴陳羅密歐、陳泂江、沈琳宸前進新加坡電視節台灣館壓軸出場，推薦台灣優質好戲，也預告《你那邊怎樣／我這邊OK》明年強勢推出。在新加坡電視節台灣館遇見同場出席的台灣律政劇《最佳利益》劇組，兩劇組共同期許台灣在文化部的帶領下可以有更多元國際的戲劇發揮，藍正龍、劉冠廷、天心、溫昇豪、鍾承翰也在異鄉相見歡，期待自己演出的作品能讓更多地方認識台灣。

(中時 )