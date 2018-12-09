如果台灣覺青住在暴動法國... 朱學恒神預測 網友笑死

法國巴黎「黃背心」示威活動再次登場，示威者和鎮暴警察也再次爆發衝突。圖為凱旋門附近，鎮暴警察正在驅趕示威群眾。（法新社）

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中時電子報

現在法國巴黎的示威遊行越演越烈，法國政府更出動十二輛裝甲車應變，但依舊無法驅散暴動的人民。其中一名民眾抗議，馬克宏只為有錢人服務。讓宅神朱學恒覺得，這句話好熟悉，「如果台灣覺青住在法國，一定會開始做懶人包說馬克宏政績多好，都是中共網軍法國館長搧動…」，種種覺青行為預測，害網友們笑死，「不要這麼中肯啦。」

據聯合報報導，擔任堆高機駕駛的示威者丹尼斯表示，他跟其他人一樣，打算一路朝法國總統府遊行，「我是為了我兒子來抗議，我不能讓他活在剝削窮人的國家」。這句話讓朱學恒聽了心有戚戚，有種台灣的既視感。

朱學恒還說「如果台灣覺青住在法國，一定會說馬克宏政績多好；抱怨民主制度失敗；整天崩潰在臉書發廢文；都是中共網軍、法國館長搧動；開老車的教育水準不足；罵農民都是臨演，我家菜價好穩定；或是『幸好我有外國籍』之類的，」不知不覺就預測了台灣覺青的腦袋。

對此，網友們笑翻「馬克宏也公開說過『如果民眾對政府有任何不滿!可以站出來找我!因為我是總統!』滿滿菜菜子的味道www」、「少一個外面抗議聲音都是錄音帶，抗議的人都是動畫合成上去的」、「你遇到假的覺青了，因為他們只有詩跟遠方，沒有Google跟CNN」。

(中時電子報)

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